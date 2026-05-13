Odido: hackers lieten medewerker klantenservice inloggen op phishingsite

De hackers die bij Odido de gegevens van ruim zes miljoen mensen wisten te stelen konden toegang krijgen omdat ze een medewerker van de klantenservice lieten inloggen op een phishingsite, waardoor de inloggegevens van het account konden worden gestolen. Het gehackte account, dat toegang gaf tot de werkomgeving, werd binnen een uur geblokkeerd. De klantgegevens waren toen al gedownload, zo laat Odido tegenover de NOS weten.

Het telecombedrijf had niet door dat de persoonsgegevens door de aanvallers waren gedownload, zegt chief commercial officer Tisha van Lammeren. Na ontdekking van het gehackte account voerde Odido samen met een cybersecuritybedrijf een onderzoek uit. Beide partijen concludeerden dat er geen data was gestolen. Toen de criminele groepering ShinyHunters op 7 februari meldde dat het klantgegevens had buitgemaakt kwam dat volgens Van Lammeren als een verrassing.

Hoe het kwam dat Odido de datadiefstal niet opmerkte wil Van Lammeren niet tegenover de NOS zeggen. "De hackers hebben daar goede technieken voor. Dat vindt op de achtergrond plaats. En dat hebben we niet gezien." Ook had Odido lange tijd geen zicht op de volledige omvang van de gestolen dataset. Pas nadat de aanvallers de gestolen data op internet publiceerden ontdekte Odido dat er ook gegevens van zakelijke klanten waren buitgemaakt.

Geen details over aanval

Informatie over de aanval zelf wil Odido niet geven. "De details kan ik niet delen. Als er bij jou wordt ingebroken, zet je dat ook niet op Instagram om anderen op ideeën te brengen. Maar ze zijn binnengekomen, dat is een feit", laat Van Lammeren aan NU.nl weten. "Het is een combinatie geweest van een menselijke schakel en de snelheid van criminelen. Het gebeurde zo snel, dat we het niet eens doorhadden."

Volgens Van Lammeren is Odido de eerste in Nederland die op deze grote schaal is aangevallen. "Hier lagen geen draaiboeken voor klaar. Deze aanval was ongekend en gebeurde onder hoge druk." Op de eigen website publiceerde Odido gisteren een video waarin de ceo vertelt waarom er geen losgeld is betaald om publicatie van de gestolen persoonsgegevens te voorkomen.