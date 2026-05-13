Signal voegt waarschuwingen toe om phishingaanvallen tegen te gaan

Signal heeft waarschuwingen aan de chatapp toegevoegd die gebruikers tegen social engineering en phishingaanvallen moeten beschermen. Eerder stelde Signal nog dat waakzaamheid van gebruikers de beste verdediging tegen phishing is. De AIVD en MIVD, alsmede diensten uit andere landen, waarschuwden de afgelopen maanden voor phishingaanvallen tegen Signal-gebruikers. Bij de aanvallen proberen aanvallers verificatie- en pincodes van gebruikers te ontfutselen, om zo toegang tot accounts en berichten te krijgen.
"Deze aanvallen, net als alle phishing, maken gebruik van social engineering. Aanvallers doen zich voor als vertrouwde contacten of diensten (zoals de niet-bestaande "Signal Support Bot") om slachtoffers te verleiden om hun inloggegevens en andere informatie te overhandigen", aldus Signal afgelopen maart. De chatapp stelt dat personen die om Signal-gerelateerde codes vragen altijd oplichters zijn. Tevens maakte Signal toen bekend dat het aan 'robuuste technische beveiligingsmaatregelen' werkte, bijvoorbeeld via het ontwerp van de interface en andere waarschuwingen.
Die aanpassingen en waarschuwingen zijn nu aan de chatapp toegevoegd. Zo krijgen gebruikers meer uitleg en waarschuwingen om te voorkomen dat ze gevoelige informatie delen. Daarnaast is er een extra bevestigingsstap toegevoegd voor het accepteren van gespreksverzoeken. Verder worden gebruiker eraan herinnerd om niet op chats te reageren die van Signal afkomstig lijken te zijn.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.