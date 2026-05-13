GGD GHOR Nederland: zonder data geen publieke gezondheidszorg

Zonder data is er géén publieke gezondheidszorg in Nederland, zo stelt GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van GGD'en. "Tegelijkertijd zijn juist deze data doelwit van hackers en kwaadwillende derden. Dit stelt hoge eisen aan organisaties en aan de politiek", aldus GGD GHOR in een position paper, dat in aanloop naar een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer is gepubliceerd.

Op 21 mei spreekt de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer met verschillende organisaties, waaronder GGD GHOR, de Autoriteit Persoonsgegevens, Z-CERT, Bevolkingsonderzoek Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), over cyberveiligheid en informatiebeveiliging. Het gesprek zal gaan over het verbeteren van de informatiebeveiliging van publieke en private organisaties. Verschillende partijen hebben in aanloop naar het rondetafelgesprek een position paper gepubliceerd.

"Medewerkers van GGD’en en GHOR’s zetten zich dagelijks in voor onder meer de bestrijding van infectieziekten, het verlenen van geneeskundige zorg bij rampen en crises, de ondersteuning van jonge ouders en jeugdigen, en het bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving. Data spelen hierin een onmisbare rol. Zonder data is er géén publieke gezondheidszorg", aldus GGD GHOR.

De koepelorganisatie doet in het paper drie aanbevelingen. Als eerste moet het eenvoudiger worden om wetgeving, zoals de AVG, AI Act, EHDS, NIS2 en andere verplichtingen en normenkaders, na te leven. "Het voldoen aan al deze verplichtingen brengt aanzienlijke uitvoerlasten met zich mee. Vaak zijn meerdere specialistische functies nodig, terwijl deze expertise schaars is op de arbeidsmarkt." Daarnaast is het volgens GGD GHOR van belang dat bestaande normenkaders daadwerkelijk binnen de gehele keten het beoogde effect hebben.

Het tweede advies betreft het investeren in kennis, innovatie en samenwerking. "Wat vandaag toereikend is, kan morgen achterhaald zijn. De snelle technologische ontwikkelingen versterken dit beeld: zij bieden kansen, maar brengen ook nieuwe dreigingen met zich mee. Voor individuele organisaties is het een grote uitdaging om deze dreigingen zelfstandig het hoofd te bieden. Daarom is het van belang om blijvend te investeren in kennis, innovatie en samenwerking."

Als laatste wordt opgeroepen om rekening te houden met uitvoeringskosten. "Het is een open deur, maar wel de realiteit: informatiebeveiliging en gegevensbescherming kosten geld. Organisaties kunnen middelen slechts één keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat investeringen worden gedaan in maatregelen die daadwerkelijk effect sorteren, mede gelet op het grote aantal verplichtingen die op organisaties afkomt."