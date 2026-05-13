EFF prijst end-to-end versleutelde RCS-berichten tussen Android en iPhone

De mogelijkheid om end-to-end versleutelde RCS-berichten tussen Androidtelefoons en iPhones te sturen is een overwinning voor de privacy, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Eerder deze week maakte Google bekend dat iPhones met iOS 26.5 in combinatie met providers die het ondersteunen, end-to-end versleutelde RCS-berichten kunnen sturen naar Androidgebruikers met de laatste versie van Google Messages.

Rich Communications Services (RCS) is een communicatieprotocol dat via de dataverbinding van de telefoon werkt. Wanneer de ontvanger geen RCS ondersteunt wordt er teruggevallen op sms. RCS biedt meer opties dan sms, zoals leesbevestigingen, versleuteling en de uitwisseling van meer soorten media. "Deze gesprekken profiteren nu van de extra privacy en security die end-to-end encryptie biedt, en zorgt ervoor dat Google, Apple en telecomproviders geen toegang hebben tot de inhoud van berichten", aldus de EFF over de support van end-to-end encryptie.

De burgerrechtenbeweging voegt toe dat metadata voor RCS-gesprekken nog steeds wordt verzameld en opgeslagen, waardoor een alternatief zoals Signal voor veel gesprekken een betere keuze is. "Toch is dit een grote stap voorwaarts voor de privacy van miljoenen gesprekken wereldwijd." De EFF vindt dat Apple en Google in dit geval een voorbeeld zijn. "Meer bedrijven zouden dit soort lastige maar noodzakelijke maatregelen moeten nemen om de privacy van onze gesprekken en onze data te beschermen."