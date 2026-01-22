Kamervragen over groot datalek bij onderwijsplatform Canvas

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Letschert van Onderwijs over het grote datalek bij onderwijsplatform Canvas. Criminelen wisten naar verluidt gegevens van 275 miljoen gebruikers van het platform te stelen, waaronder ook Nederlandse studenten. Eerder deze week maakte Canvas-leverancier Instructure bekend dat het een deal met de verantwoordelijke criminelen had gesloten en dat die logs hadden gedeeld waaruit zou blijken dat de gegevens zijn vernietigd.
D66 wil nu opheldering van de bewindslieden. Zo willen Kamerleden El Boujdaini en Rooderkerk onder andere weten hoeveel studenten, docenten en onderwijsmedewerkers van Nederlandse onderwijsinstellingen zijn getroffen en welke soorten persoonsgegevens daarbij zijn buitgemaakt. Ook vragen ze aan de ministers welke ondersteuning en informatie getroffen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers krijgen om misbruik van hun persoonsgegevens te voorkomen.
"Is voor studenten, docenten en onderwijsmedewerkers voldoende duidelijk welke persoonsgegevens via onderwijsplatformen zoals Canvas worden verwerkt, met welke externe partijen deze gegevens worden gedeeld en hoe deze gegevens worden beschermd", willen de D66-Kamerleden verder weten. Als laatste moeten Van Weel en Letschert duidelijk maken welke lessen ze uit dit incident trekken en op welke manier de Canvas-hack wordt betrokken bij de ontwikkeling van een duidelijk handelingskader voor slachtoffers van datalekken. De ministers hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.