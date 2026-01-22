Kamervragen over groot datalek bij onderwijsplatform Canvas

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Letschert van Onderwijs over het grote datalek bij onderwijsplatform Canvas. Criminelen wisten naar verluidt gegevens van 275 miljoen gebruikers van het platform te stelen, waaronder ook Nederlandse studenten. Eerder deze week maakte Canvas-leverancier Instructure bekend dat het een deal met de verantwoordelijke criminelen had gesloten en dat die logs hadden gedeeld waaruit zou blijken dat de gegevens zijn vernietigd.

D66 wil nu opheldering van de bewindslieden. Zo willen Kamerleden El Boujdaini en Rooderkerk onder andere weten hoeveel studenten, docenten en onderwijsmedewerkers van Nederlandse onderwijsinstellingen zijn getroffen en welke soorten persoonsgegevens daarbij zijn buitgemaakt. Ook vragen ze aan de ministers welke ondersteuning en informatie getroffen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers krijgen om misbruik van hun persoonsgegevens te voorkomen.

"Is voor studenten, docenten en onderwijsmedewerkers voldoende duidelijk welke persoonsgegevens via onderwijsplatformen zoals Canvas worden verwerkt, met welke externe partijen deze gegevens worden gedeeld en hoe deze gegevens worden beschermd", willen de D66-Kamerleden verder weten. Als laatste moeten Van Weel en Letschert duidelijk maken welke lessen ze uit dit incident trekken en op welke manier de Canvas-hack wordt betrokken bij de ontwikkeling van een duidelijk handelingskader voor slachtoffers van datalekken. De ministers hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.