Kamervragen over groot datalek bij onderwijsplatform Canvas

woensdag 13 mei 2026, 16:14 door Redactie, 1 reacties

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Letschert van Onderwijs over het grote datalek bij onderwijsplatform Canvas. Criminelen wisten naar verluidt gegevens van 275 miljoen gebruikers van het platform te stelen, waaronder ook Nederlandse studenten. Eerder deze week maakte Canvas-leverancier Instructure bekend dat het een deal met de verantwoordelijke criminelen had gesloten en dat die logs hadden gedeeld waaruit zou blijken dat de gegevens zijn vernietigd.

D66 wil nu opheldering van de bewindslieden. Zo willen Kamerleden El Boujdaini en Rooderkerk onder andere weten hoeveel studenten, docenten en onderwijsmedewerkers van Nederlandse onderwijsinstellingen zijn getroffen en welke soorten persoonsgegevens daarbij zijn buitgemaakt. Ook vragen ze aan de ministers welke ondersteuning en informatie getroffen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers krijgen om misbruik van hun persoonsgegevens te voorkomen.

"Is voor studenten, docenten en onderwijsmedewerkers voldoende duidelijk welke persoonsgegevens via onderwijsplatformen zoals Canvas worden verwerkt, met welke externe partijen deze gegevens worden gedeeld en hoe deze gegevens worden beschermd", willen de D66-Kamerleden verder weten. Als laatste moeten Van Weel en Letschert duidelijk maken welke lessen ze uit dit incident trekken en op welke manier de Canvas-hack wordt betrokken bij de ontwikkeling van een duidelijk handelingskader voor slachtoffers van datalekken. De ministers hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.

Vandaag, 17:35 door meidoorn - Bijgewerkt: Vandaag, 17:35
7 apr 2026
Snelle oplossing voor het Noodfonds Energie
Kröger en Lahlah (GroenLinks-PvdA)
Uitstel beantwoording gemeld

9 apr 2026
Misbruikverdachte in kinderopvang
Van Ark en Van den Brink (CDA)
Niet binnen termijn beantwoord

3 apr 2026
Windturbines op land
Vermeer (BBB)
Uitstel wegens interdepartementale afstemming

11 mrt 2026
Versoepeling drugsbeleid Defensie
Tijs van den Brink
Uitstel beantwoording

22 jan 2026
Incidenten op buslijnen naar Ter Apel
Van Duijvenvoorde (FvD)
Uitstelbericht gepubliceerd

feb 2025–mei 2026
Diverse schriftelijke vragen van oppositiepartijen o.a. D66, CDA, SP
Meer dan 30 bewindslieden te laat beantwoord volgens Kamervoorzitter Bosma
Hierboven een verzameling van niet-beantwoorde - of niet-tijdig beantwoorde Kamervragen in het afgelopen half jaar.
Kamervragen stellen kost niets. Maar het antwoord daarop krijgen.... Dan wordt het spel opeens heel anders gespeeld.
