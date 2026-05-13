Waals drinkwaterbedrijf beboet voor illegaal opnemen telefoongesprekken

Het Waalse drinkwaterbedrijf SWDE heeft een boete van 86.000 euro gekregen wegens het illegaal opnemen en afluisteren van telefoongesprekken in het callcenter. Dat meldt de Belgische privacytoezichthouder GBA. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ging SWDE vooral de fout in bij de informatievoorziening aan bellers. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens als gevolg van de opgenomen telefoongesprekken was alleen op internet te vinden. De GBA stelt dat SWDE er niet van mag uitgaan dat alle bellers over een internettoegang beschikken.
Daarnaast konden bellers geen bezwaar maken tegen de opnames die tussen november 2018 en oktober 2022 werden gemaakt. Verder ontbrak vijf jaar lang een verwerkersovereenkomst met de partij die de opgenomen gesprekken evalueerde en werden opnames langer dan een maand bewaard. De GBA besloot SWDE een boete van 85.000 euro op te leggen voor het niet nakomen van de transparantieverplichtingen richting bellers. Daarnaast is drinkwaterbedrijf bevolen om met deze overtreding te stoppen. Verder kreeg het bedrijf een boete van 1.000 euro wegens het ontbreken van een verwerkersovereenkomst. Voor de overige overtredingen kwam de GBA met een berisping.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.