Waals drinkwaterbedrijf beboet voor illegaal opnemen telefoongesprekken

Het Waalse drinkwaterbedrijf SWDE heeft een boete van 86.000 euro gekregen wegens het illegaal opnemen en afluisteren van telefoongesprekken in het callcenter. Dat meldt de Belgische privacytoezichthouder GBA. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ging SWDE vooral de fout in bij de informatievoorziening aan bellers. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens als gevolg van de opgenomen telefoongesprekken was alleen op internet te vinden. De GBA stelt dat SWDE er niet van mag uitgaan dat alle bellers over een internettoegang beschikken.

Daarnaast konden bellers geen bezwaar maken tegen de opnames die tussen november 2018 en oktober 2022 werden gemaakt. Verder ontbrak vijf jaar lang een verwerkersovereenkomst met de partij die de opgenomen gesprekken evalueerde en werden opnames langer dan een maand bewaard. De GBA besloot SWDE een boete van 85.000 euro op te leggen voor het niet nakomen van de transparantieverplichtingen richting bellers. Daarnaast is drinkwaterbedrijf bevolen om met deze overtreding te stoppen. Verder kreeg het bedrijf een boete van 1.000 euro wegens het ontbreken van een verwerkersovereenkomst. Voor de overige overtredingen kwam de GBA met een berisping.