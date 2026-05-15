100.000 WordPress-sites bevatten plug-in-lek dat aanvaller admin maakt

Ruim honderdduizend WordPress-sites zijn via een kritieke kwetsbaarheid in de Burst Statistics plug-in op afstand door aanvallers over te nemen. Via het beveiligingslek kan een aanvaller de authenticatie omzeilen en als admin toegang tot de website te krijgen. Enige vereiste is dat aanvallers de naam van de admin weten. Er is een patch beschikbaar gemaakt die het probleem oplost, maar veel websites hebben die nog niet geïnstalleerd. Securitybedrijf Wordfence verwacht dat aanvallers op korte termijn misbruik van de kwetsbaarheid zullen maken.

Burst Statistics is een plug-in waarmee WordPress-sites allerlei informatie over hun bezoekers kunnen verzamelen. Het wordt door de ontwikkelaars omschreven als een 'privacyvriendelijk' alternatief voor Google Analytics. De plug-in is op meer dan tweehonderdduizend websites geïnstalleerd. Een functie in de plug-in gebruikt voor de authenticatie controleert niet goed of het opgegeven wachtwoord correct is.

Een aanvaller die de naam van administrator weet kan, in combinatie met een fake wachtwoord, een nieuw admin-account aanmaken, aldus Wordfence. De ontwikkelaar kwam op 12 mei met versie 3.4.2 waarin het probleem is verholpen. Op basis van cijfers van WordPress.org blijkt dat de update sindsdien door 94.000 WordPress-sites is gedownload, wat inhoudt dat nog ruim honderdduizend sites risico lopen. Wordfence verwacht dat aanvallers op korte termijn misbruik van het probleem maken en roept beheerders op om de patch te installeren.