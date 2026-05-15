Mozilla uit zorgen over verplichte leeftijdsverificatie voor vpn-providers

Mozilla heeft haar zorgen geuit over Britse plannen om een verplichte leeftijdsverificatie voor vpn-providers in te voeren. Volgens de Firefox-ontwikkelaar ondermijnt dit de privacy en security van gebruikers en kan het tot gevoelige datalekken leiden. Afgelopen maart stemde het Britse Lagerhuis in met een voorstel waardoor de Britse overheid een leeftijdsgrens voor het gebruik van vpn-diensten kan invoeren.

Eerder startte de Britse overheid een online consultatie waarin het naar meningen vraagt over een minimale leeftijd voor het gebruik van social media, waar ook een mogelijk leeftijdsverbod voor vpn-diensten wordt genoemd. Mozilla heeft daar nu op gereageerd. Mozilla stelt dat leeftijdsverificatie alle gebruikers raakt, niet alleen minderjarigen. "Er is geen mechanisme waarmee een vpn-provider kan bepalen welke gebruikers minderjarig zijn, zonder van alle gebruikers de leeftijd te verifiëren."

Het verplichten van leeftijdsverificatie om vpn-toegang te krijgen zal er zo toe leiden dat elke gebruiker, ongeacht leeftijd, gevoelige persoonlijke data moet overhandigen om van basale privacybescherming gebruik te kunnen maken, aldus Mozilla. De Firefox-ontwikkelaar voegt toe dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen verplichte online leeftijdsverificatie niet op grote schaal door middel van vpn's omzeilen.

Vorig jaar verplichtte de Britse overheid al voor tal van websites online leeftijdsverificatie. Na de invoering hiervan was er een toename in het vpn-gebruik zichtbaar. Ook de Britse autoriteiten stellen dat er niet kan worden gesteld dat het hier om minderjarigen gaat. Mozilla vermoedt dat het hier volwassenen betreft die hun identiteitsbewijzen niet willen delen met een platform dat ze niet vertrouwen om hun gevoelige informatie goed te beschermen.

Leeftijdsverificatie zou ook tot een online tweedeling kunnen leiden, waarbij volwassen gebruik kunnen blijven maken van vpn's, maar dit voor jongeren wordt verboden. Daarnaast zou het ook het probleem dat beleidsmakers noemen niet oplossen. Dat gaat namelijk over 'schadelijke' of leeftijdsongeschikte content, contact met vreemden en verslavend gebruik gevoed door een algoritmisch ontwerp dat op de platforms aanwezig is. Niet het gebruik van vpn-diensten, gaat Mozilla verder. Dat vindt dat de autoriteiten platforms en hun businessmodellen zouden moeten aanpakken, in plaats van voor alle online diensten verplichtingen in te voeren. Daarnaast moet er volgens de Firefox-ontwikkelaar meer worden ingezet op digitale vaardigheden en ouderlijk toezicht.