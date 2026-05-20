NS: OV-boa krijgt voor ID-check toegang tot register met 12 miljoen personen

OV-boa's krijgen naar verwachting in de tweede helft van dit jaar toegang tot het rijbewijsregister, dat gegevens van twaalf miljoen personen bevat. Dat laat NS vandaag weten. Begin dit jaar had de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog aangegeven dat ov-boa's geen toegang tot het rijbewijsregister moeten krijgen. Volgens de privacytoezichthouder is de noodzaak voor deze maatregel niet aangetoond.

Het kabinet claimt dat ov-boa's met toegang tot pasfoto’s in het rijbewijsregister sneller de identiteit van een zwartrijder of overlastgever kunnen vaststellen. Het rijbewijzenregister bevat de foto’s van alle rijbewijshouders in Nederland. De AP stelt dat toegang tot pasfoto’s in het rijbewijsregister geen geschikt middel is om dat doel te bereiken. "De meeste aanhoudingen in het openbaar vervoer hebben namelijk betrekking op personen zonder rijbewijs. Daarmee is de effectiviteit van de voorgestelde toegang onvoldoende aangetoond."

De Autoriteit Persoonsgegevens noemde ook dat het hier om een ingrijpende verwerking van persoonsgegevens gaat, en toegang tot het rijbewijsregister zonder duidelijke noodzaak in strijd met de AVG kan zijn. De toezichthouder maakte verder duidelijk dat de toegang tot het rijbewijsregister toetsing aan het geschiktheidscriterium niet doorstaat, waardoor hiervan moet worden afgezien.

Vorige maand stuurde minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer een ontwerpbesluit, waarmee het Reglement rijbewijzen moet worden aangepast. De aanpassing heeft betrekking op het aanwijzen van ov-bedrijven waarvoor boa's werkzaam zijn, als rechtspersonen en het verstrekken van gegevens uit het rijbewijzenregister. Het gaat hierbij om een voorhangprocedure, wat inhoudt dat de Eerste en Tweede Kamer gedurende een bepaalde periode zich over het ontwerpbesluit kunnen uitspreken.

"Verder krijgen OV-boa’s naar verwachting in de tweede helft van dit jaar toegang tot het Rijbewijsregister zodat ze zelfstandig, zonder politieassistentie, de identiteit van een verdachte kunnen vaststellen. Zo krijgen ze voor zo’n ID-check toegang tot een register met 12 miljoen personen", zo meldt NS vandaag. Eerder had ook staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat dit gemeld.

Naast toegang tot het rijbewijsregister zet NS ook in op het gebruik van bodycams. Vorige maand werden de eerste hoofdconducteurs uitgerust met een dergelijke camera. Het is de bedoeling dat alle conducteurs aan het einde van dit jaar een bodycam hebben. Volgens NS zijn de maatregelen nodig voor de veiligheid van het personeel en het veiliger maken van het openbaar vervoer.