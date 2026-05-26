Minister moet opheldering geven over uitfaseren van luchtalarm in 2028

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid moet opheldering geven over het voornemen om het luchtalarm vanaf 2028 uit te faseren. GroenLinks-PvdA stelde de bewindsman Kamervragen. Van Weel maakte onlangs bekend dat er geen geld beschikbaar is om het luchtalarm na 2028 te behouden. Reden voor Kamerleden Kathmann, Mutluer en Piri om vragen te stellen.

"Hoe kijkt u naar het gegeven dat het horen van het luchtalarm en het ontvangen van een NL-Alert een andere lading heeft voor de toehoorder? Waarop baseert u dat het luchtalarm en NL-Alert dezelfde staat van paraatheid teweegbrengt bij burgers?", zo willen de Kamerleden weten. De minister is ook gevraagd of hij kan onderbouwen dat een alternatief systeem als NL-Alert, waar mensen een telefoon voor nodig hebben, goed digitaal toegankelijk is.

"Erkent u dat, in een heftige ramp of crisis, ook sprake kan zijn van sabotage van mobiele netwerken? Waarop baseert u dat NL-Alert in dergelijke situaties altijd bruikbaar zal zijn?", vragen Kathmann, Mutluer en Piri. De Kamerleden willen daarnaast weten of de minister bereid is om een oplossing zoals het Zweedse Project Särimner nader te onderzoeken als aanvulling op de nationale crisisinfrastructuur. Project Särimner is een opzet waarbij ‘datanodes’ worden gebouwd die in het geval van sabotage of verstoring onafhankelijk van elkaar crisisinformatie kunnen uitwisselen. Van Weel heeft drie weken om met een reactie te komen.