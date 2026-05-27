Minister: bescherming politie onder druk door uitrol encryptie techbedrijven

Door de manier waarop grote techbedrijven encryptie uitrollen wordt het lastiger voor politie om de samenleving en burgers te beschermen, zo stelt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. De bewindsman reageerde op vragen van de VVD die waren gesteld naar aanleiding van een wetsvoorstel voor de uitvoering van het Europees verstrekkingsbevel en het Europees bewaringsbevel voor elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken.

De VVD gaf aan het jammer te vinden dat het onderscheppen van real-time dataverkeer of te verwachten dataverkeer niet onder het bereik van de richtlijn en Verordening vallen. "Datzelfde geldt voor het ontsleutelingsbevel. Klopt het dat de politie en het OM in de praktijk hier wel om hebben gevraagd of dit behulpzaam vinden? Kan de regering bevestigen dat Europol hier ook heel erg mee geholpen zou zijn?", zo wilde de partij van de minister weten.

"Het technologische landschap is de afgelopen jaren sterk veranderd en de gevolgen daarvan hebben grote impact gehad op de mogelijkheid van de politie om burgers effectief te kunnen beschermen. De politie geeft aan dat, door de wijze waarop versleuteling wordt uitgerold door grote techbedrijven, zij deze bescherming op termijn niet langer kunnen bieden", reageerde Van Weel. Cijfers over hoe encryptie de bescherming onder druk zet zijn niet door de minister gegeven.

De bewindsman voegde toe dat er een noodzaak bestaat om op Europees niveau gezamenlijk toe te werken naar een stelsel van regels en toezicht voor onder andere grote communicatiediensten. "De regering onderkent deze noodzaak." Daarnaast stelde de bewindsman dat de regering in Europa zal blijven uitdragen dat end-to-end encryptie niet onmogelijk mag worden gemaakt.