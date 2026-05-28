Cruisemaatschappij Carnival lekt persoonlijke gegevens 6 miljoen mensen

Cruisemaatschappij Carnival heeft de persoonlijke gegevens van 6 miljoen mensen gelekt. De datadiefstal is opgeëist door de criminele groepering ShinyHunters, die eerder ook bij Odido de gegevens van ruim zes miljoen mensen wist buit te maken. In een datalekmelding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine stelt de cruisemaatschappij dat het op 14 april ongeautoriseerde activiteit met het account van een medewerker ontdekte.

Door middel van social engineering wisten de aanvallers de medewerker te misleden en toegang tot een deel van het bedrijfssysteem te krijgen, aldus Carnival. Details over het systeem en toegepaste social engineering zijn niet gegeven. Op 17 april meldde ShinyHunters op de eigen website dat het Carnival had gehackt en dreigde de gestolen data openbaar te maken als er geen losgeld werd betaald. Carnival meldt dat het op 22 april bevestigde dat de gegevens van 6 miljoen mensen waren gestolen. Om welke gegevens het precies gaat staat niet in de datalekmelding vermeld.