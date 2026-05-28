CBS meldt toename van multifactorauthenticatie door Nederlandse bedrijven

Het gebruik van multifactorauthenticatie (MFA) door Nederlandse bedrijven is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de vandaag verschenen Cybersecuritymonitor 2025 weten. Ook een aanzienlijk deel van de bedrijven maakt gebruik van biometrische authenticatie. Voor de Cybersecuritymonitor werd gekeken naar verschillende digitale beveiligingsmaatregelen die bedrijven kunnen nemen.

In totaal gaat het om twaalf maatregelen, waaronder het gebruik van antivirussoftware, biometrische authenticatie, MFA, wachtwoordbeleid, versleutelen van data, het gebruik van een vpn buiten het bedrijf, beheer van toegangsrechten, opslag van back-ups en het periodiek uitvoeren van risicoanalyses. Het gebruik van multifactorauthenticatie is sinds 2017 flink toegenomen, aldus het CBS. Bij grote bedrijven (250 of meer werknemers) is dit toegenomen van 71 procent in 2017 naar 97 procent vorig jaar. Bij kleine bedrijven (10 tot 50 werknemers) kende het MFA-gebruik meer dan een verdubbeling, van 29 procent in 2017 naar 79 procent in 2025.

In de enquête die het CBS naar bedrijven stuurt wordt sinds kort ook gevraagd naar het gebruik van biometrische authenticatie, zoals een vingerafdruk, stem of gezicht waarmee personeel zich kan authenticeren. In 2025 gaf dertig procent van de bedrijven aan biometrische methoden te gebruiken. Grote bedrijven maakten het vaakst gebruik van biometrische methoden voor authenticatiedoeleinden.