Onderzoeker hekelt optreden Microsoft richting ontdekker van BitLocker-lek

De Britse beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont is niet te spreken over de uithaal van Microsoft richting een onderzoeker die een beveiligingslek in BitLocker en andere Windows-onderdelen ontdekte en openbaarde. De afgelopen weken verschenen op internet meerdere kwetsbaarheden, zoals RedSun, UnDefend, BlueHammer, YellowKey, GreenPlasma en MiniPlasma.

Op het moment van de publicatie waren er nog geen patches voor deze problemen beschikbaar. Microsoft stelt in een blogposting dat deze beveiligingslekken niet op 'verantwoorde wijze' zijn gerapporteerd. Het techbedrijf claimt ook dat de onderzoeker met zijn werkwijze gebruikers in gevaar heeft gebracht. Tevens hintte Microsoft naar het strafrechtelijk vervolgen van de onderzoeker.

Beaumont zegt dat hij de acties van de onderzoeker niet steunt, maar is kritisch op de uitspraken van Microsoft. "Het niet volgen van een verzonnen 'responsible disclosure' proces is geen misdrijf." De door Microsoft gewraakte onderzoeker zegt dat hij geprobeerd heeft om de kwetsbaarheden aan Microsoft te rapporteren. Inmiddels is zowel zijn account op Microsofts GitHub-platform en het Microsoft-portaal voor het melden van kwetsbaarheden verwijderd. "Het is vrij lastig om toekomstige kwetsbaarheden 'verantwoord' te melden als je bent verbannen", merkt Beaumont op.

Verder stelt Beaumont dat GitHub al geruime tijd een bron is van zeroday-exploits voor producten van concurrenten van Microsoft. Die mogen blijven staan, terwijl exploits voor producten van Microsoft worden verwijderd, aldus Beaumont. "Microsoft probeert het eigenaarschap van GitHub te misbruiken om alleen zijn eigen producten te beschermen, en misbruikt zijn uitgebreide banden met justitie om het publiceren van informatie over kwetsbaarheden in zijn eigen producten als crimineel gedrag te bestempelen, althans zo lees ik de blogposting."

Volgens Beaumont framen softwareleveranciers responsible disclosure als een manier om hun eigen producten te beschermen, niet de klanten. "Het gebruik ervan om mensen strafrechtelijk te vervolgen is een nieuw dieptepunt." De Britse beveiligingsonderzoeker voegt toe dat dit grote gevolgen voor de cybersecurity-industrie kan hebben, waarbij bedrijfsbelangen boven de collectieve cyberbescherming worden geplaatst.