Nieuws
image

Onderzoeker hekelt optreden Microsoft richting ontdekker van BitLocker-lek

vrijdag 29 mei 2026, 09:42 door Redactie, 4 reacties

De Britse beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont is niet te spreken over de uithaal van Microsoft richting een onderzoeker die een beveiligingslek in BitLocker en andere Windows-onderdelen ontdekte en openbaarde. De afgelopen weken verschenen op internet meerdere kwetsbaarheden, zoals RedSun, UnDefend, BlueHammer, YellowKey, GreenPlasma en MiniPlasma.

Op het moment van de publicatie waren er nog geen patches voor deze problemen beschikbaar. Microsoft stelt in een blogposting dat deze beveiligingslekken niet op 'verantwoorde wijze' zijn gerapporteerd. Het techbedrijf claimt ook dat de onderzoeker met zijn werkwijze gebruikers in gevaar heeft gebracht. Tevens hintte Microsoft naar het strafrechtelijk vervolgen van de onderzoeker.

Beaumont zegt dat hij de acties van de onderzoeker niet steunt, maar is kritisch op de uitspraken van Microsoft. "Het niet volgen van een verzonnen 'responsible disclosure' proces is geen misdrijf." De door Microsoft gewraakte onderzoeker zegt dat hij geprobeerd heeft om de kwetsbaarheden aan Microsoft te rapporteren. Inmiddels is zowel zijn account op Microsofts GitHub-platform en het Microsoft-portaal voor het melden van kwetsbaarheden verwijderd. "Het is vrij lastig om toekomstige kwetsbaarheden 'verantwoord' te melden als je bent verbannen", merkt Beaumont op.

Verder stelt Beaumont dat GitHub al geruime tijd een bron is van zeroday-exploits voor producten van concurrenten van Microsoft. Die mogen blijven staan, terwijl exploits voor producten van Microsoft worden verwijderd, aldus Beaumont. "Microsoft probeert het eigenaarschap van GitHub te misbruiken om alleen zijn eigen producten te beschermen, en misbruikt zijn uitgebreide banden met justitie om het publiceren van informatie over kwetsbaarheden in zijn eigen producten als crimineel gedrag te bestempelen, althans zo lees ik de blogposting."

Volgens Beaumont framen softwareleveranciers responsible disclosure als een manier om hun eigen producten te beschermen, niet de klanten. "Het gebruik ervan om mensen strafrechtelijk te vervolgen is een nieuw dieptepunt." De Britse beveiligingsonderzoeker voegt toe dat dit grote gevolgen voor de cybersecurity-industrie kan hebben, waarbij bedrijfsbelangen boven de collectieve cyberbescherming worden geplaatst.

Reacties (4)
Reageer met quote
Vandaag, 10:09 door Anoniem
Nieuw dieptepunt, de volgende keer word de exploit eerst verkocht, en dit hebben ze volledig aan zichzelf te danken!
Reageer met quote
Vandaag, 10:12 door meidoorn
Microsoft probeert het eigenaarschap van GitHub te misbruiken om alleen zijn eigen producten te beschermen, en misbruikt zijn uitgebreide banden met justitie om het publiceren van informatie over kwetsbaarheden in zijn eigen producten als crimineel gedrag te bestempelen, althans zo lees ik de blogposting."
Ik hoop maar niet dat deze beschuldiging klopt, want als het wél klopt, dan begrijp ik heel goed waarom veiligheidsonderzoekers geen zin hebben om in een soort valkuil van justitie te belanden. Dat dit grote gevolgen voor de cybersecurity-industrie kan hebben is wel duidelijk denk ik.
Reageer met quote
Vandaag, 10:13 door Anoniem
Tjonge wat een rel weer.

Regelmatig berichten hier dat microsoft het rondbazuint als er en bij een andere partij iets stuk blijkt, en nu ze zelf een keer gebeten worden, moord en brand schreeuwen?
En zijn accounts van Github en Gitlab verwijderen, dat is machtsmisbruik!
14. Juli komt hij met info die niet eerder naar buiten mag komen, deze rel vestigt daar nu al de aandacht op.
Reageer met quote
Vandaag, 10:14 door Anoniem
Ja en ik hekel de mensen die elkaar maar hekelen om dat het kan. wat een moddergevecht.

Maar Beaumont heeft hier wel een punt. MS is maakt gewoon misbruik van zijn positie.
Volgens mij kunnen andere bedrijven dan MS ook vervolgen voor het niet adequaat optreden tegen het publiceren van exploits.
Het wordt met de dag erger met Microsoft.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure GenAI Deep Dive Security Training