Burgerrechtenbeweging: online leeftijdsverificatie is een privacynachtmerrie

Online leeftijdsverificatie is een privacynachtmerrie en kan leiden tot censuur, surveillance, datalekken en een gesloten web, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. "In de haast om te voorkomen dat jongeren toegang tot bepaalde delen van het internet hebben, creëren wetgevers voor iedereen een privacy- en securitynachtmerrie. Dit scenario ontvouwt zich wereldwijd", aldus de EFF.

De burgerrechtenbeweging voegt toe dat zelfs met de beste intenties elke vorm van online leeftijdsverificatie hetzelfde resultaat heeft. "Gebruikers worden gedwongen om gevoelige persoonlijke informatie met derde partijen te delen alleen om toegang tot het web te krijgen." De gegevens die deze derde partijen verzamelen wordt zodoende een doelwit voor datalekken, aanvallen en ander misbruik. "Dit is niet hypothetisch, het heeft al meerdere keren plaatsgevonden." Zo lekte communicatieplatform Discord de identiteitsbewijzen van 70.000 mensen die voor leeftijdsverificatie waren verstrekt.

De EFF stelt dat iedereen wil dat jongeren veilig op internet zijn. "Maar we hoeven niet ieders digitale rechten op te offeren om dit te bereiken. Deze nieuwe restrictieve maatregelen worden gebruikt om door de overheid geleide censuur en uitgebreide surveillance te rechtvaardigen. Dat is geen toeval. Of je de wetgevers van nu vertrouwt of niet, het overhandigen van de sleutels aan wie dan ook tot nieuwe vormen van censuur en surveillance is een serieus gevaar. Het verleden heeft ons namelijk laten zien dat deze bevoegdheden altijd worden misbruikt. Het is tijd om beter te eisen."