Belgische identificatie-app itsme vandaag gelanceerd in Nederland

De Belgische identificatie-app itsme is vandaag gelanceerd in Nederland en zal op termijn identificatiedienst iDIN van betalingsverwerker Currence vervangen. Daarnaast kan de inlogmethode volgens de ontwikkelaars straks ook worden gebruikt om toegang te krijgen tot de EU Digital Wallet. Via itsme kunnen gebruikers bij allerlei diensten en bedrijven inloggen die de inlogmethode ondersteunen.

Gebruikers moeten eerst de itsme-app uit de Apple App Store of Google Play Store installeren. Vervolgens moeten gebruikers hun identiteit aan de app koppelen door middel van hun paspoort of identiteitskaart en een selfie. Hierbij scant de itsme-app de code van het identiteitsdocument en leest de nfc-chip uit. Als laatst moet de gebruiker een selfie maken om zich te verifiëren.

Isme is opgericht door de Belgische grootbanken en telecommunicatiediensten. In België kunnen mensen via itsme zich bij bedrijven identificeren, maar ook op overheidswebsites inloggen. Meer dan tachtig procent van de Belgische volwassenen maakt volgens de aanbieder gebruik van itsme. Eind vorig jaar werd de Nederlandse identificatiedienst iDIN van betalingsverwerker Currence overgenomen door itsme.

Via iDIN, dat in 2016 werd gelanceerd, kunnen gebruikers zich bij bedrijven en organisaties identificeren door gebruik te maken van de inlogmethode van hun bank. Volgens de identificatiedienst maken er driehonderd websites gebruik van. In het iDIN-menu kunnen Nederlanders vanaf vandaag ook itsme kiezen. Eind volgend jaar zal iDIN volledig worden vervangen door itsme. De dienst stelt dat itsme ook te gebruiken is om straks toegang te krijgen tot de wallet voor de Europese Digitale Identiteit die vanaf eind dit jaar geleidelijk in heel Europa wordt geïntroduceerd.