DNB: zeventien procent kassa-aankopen afgerekend met contant geld

Zeventien procent van alle kassa-aankopen vorig jaar werden afgerekend met contant geld, zo melden De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland op basis van onderzoek dat onder ruim 23.000 mensen werd uitgevoerd. In 2024 had cash nog een aandeel van negentien procent. In het rapport 'Betalen aan de kassa 2025' staat dat het aantal contante betalingen vorig jaar licht daalde, van 1,4 miljard in 2024 naar 1,2 miljard in 2025 (pdf). Het aantal betalingen met een pinpas, mobiele telefoon of smartwatch bleef met 5,8 miljard ongeveer gelijk.
Vooral bij 'straatverkoop' wordt contant betaald. 49 procent van deze aankopen werd vorig jaar met contant geld afgerekend. Ook in de dienstverlening werd vorig jaar relatief vaak met cash betaald. In deze sector is 43 procent van de aankopen contant afgerekend. Het aandeel contante betalingen is het laagst bij automaten (9 procent), supermarkten (13 procent) en benzinestations (14 procent).
Volgens het rapport zijn contante betalingen niet alleen in aantal afgenomen, maar ook in waarde. In 2025 is in totaal 28 miljard euro contant afgerekend, tegenover 30 miljard euro een jaar eerder. Verder stelt het rapport dat, net als in voorgaande jaren, lagere bedragen vaker contant worden betaald dan hogere bedragen. Het verschil is de afgelopen jaren wel kleiner geworden.
