Staatssecretaris meldt mogelijk datalek door uitgegeven laptop gevangenis Vught

Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer gewaarschuwd voor een mogelijk datalek in de Penitentiaire Inrichting Vught (PI) Vught, veroorzaakt door een laptop die aan een gevangene werd uitgegeven. Gevangenen in de PI kunnen via zogenaamde DSJ-laptops hun eigen strafdossiers digitaal inzien. De laptop beschikt niet over een internetverbinding of andere faciliteiten. De machines zijn alleen te gebruiken voor het inzien van het eigen statisch strafdossier.
Onlangs meldde een gevangene van de PI Vught dat op de DSJ-laptop die hij had ontvangen de gegevens van een andere gedetineerde stonden. Normaliter wordt bij het gebruik van een DSJ-laptop de machine uitgeschakeld. "Door middel van het uitschakelen van de laptop wordt alle historie automatisch verwijderd en daarmee ‘geschoond’. Pas daarna mag de laptop worden uitgegeven aan een andere gedetineerde", aldus de staatssecretaris.
Van Bruggen schrijft in de brief dat de gedane melding door de gedetineerde doet vermoeden dat de reguliere procedure mogelijk niet is gevolgd. "Dat zou kunnen betekenen dat een gedetineerde inzage heeft gehad in gegevens van een andere gedetineerde", voegt de staatssecretaris toe. Ze heeft besloten om de Tweede Kamer te informeren omdat dat beide gedetineerden een risicostatus hebben, waarvan één gedetineerde momenteel in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) verblijft.
Om te kunnen vaststellen of de werkprocedure niet is opgevolgd en er sprake is van een datalek, wordt een onderzoek gestart. "Mocht uit het onderzoek blijken dat betreffende gedetineerde inderdaad inzage in gegevens van een andere gedetineerde heeft gehad, dan zal bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding worden gedaan van een datalek", aldus Van Bruggen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.