Staatssecretaris meldt mogelijk datalek door uitgegeven laptop gevangenis Vught

Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer gewaarschuwd voor een mogelijk datalek in de Penitentiaire Inrichting Vught (PI) Vught, veroorzaakt door een laptop die aan een gevangene werd uitgegeven. Gevangenen in de PI kunnen via zogenaamde DSJ-laptops hun eigen strafdossiers digitaal inzien. De laptop beschikt niet over een internetverbinding of andere faciliteiten. De machines zijn alleen te gebruiken voor het inzien van het eigen statisch strafdossier.

Onlangs meldde een gevangene van de PI Vught dat op de DSJ-laptop die hij had ontvangen de gegevens van een andere gedetineerde stonden. Normaliter wordt bij het gebruik van een DSJ-laptop de machine uitgeschakeld. "Door middel van het uitschakelen van de laptop wordt alle historie automatisch verwijderd en daarmee ‘geschoond’. Pas daarna mag de laptop worden uitgegeven aan een andere gedetineerde", aldus de staatssecretaris.

Van Bruggen schrijft in de brief dat de gedane melding door de gedetineerde doet vermoeden dat de reguliere procedure mogelijk niet is gevolgd. "Dat zou kunnen betekenen dat een gedetineerde inzage heeft gehad in gegevens van een andere gedetineerde", voegt de staatssecretaris toe. Ze heeft besloten om de Tweede Kamer te informeren omdat dat beide gedetineerden een risicostatus hebben, waarvan één gedetineerde momenteel in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) verblijft.

Om te kunnen vaststellen of de werkprocedure niet is opgevolgd en er sprake is van een datalek, wordt een onderzoek gestart. "Mocht uit het onderzoek blijken dat betreffende gedetineerde inderdaad inzage in gegevens van een andere gedetineerde heeft gehad, dan zal bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding worden gedaan van een datalek", aldus Van Bruggen.