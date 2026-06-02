Overheidswallet voor Europese digitale ID vereist Apple- of Google-account

dinsdag 2 juni 2026, 10:08 door Redactie, 10 reacties

De wallet-app die de overheid nu ontwikkelt voor de Europese digitale identiteit (EDI) vereist een Apple- of Google-account. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheid om 'gebruikers van andere ecosystemen' te ondersteunen. Dat meldt Follow the Money. Digitale Overheid, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, stelt dat het gebruik van een EDI-wallet altijd vrijwillig is. "Wil of kun je de EDI-wallet niet gebruiken? De huidige diensten van overheden en andere aanbieders blijven beschikbaar via de gebruikelijke manieren."

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

De afgelopen maanden sloegen meerdere mensen, onder andere op Hacker News, alarm dat de wallet-apps die de EU-landen elk ontwikkelen een Apple- of Google-account vereisen om te functioneren. Ook in het geval van de wallet-app waar de Nederlandse overheid nu aan werkt, NL Wallet, is dit het geval. Een woordvoerder van staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie stelt dat om veiligheidsredenen voor de software van Google en Apple is gekozen. "Die voorzien in ondersteuning en bescherming van een grote gebruikersgroep en zijn om die reden eerst geïmplementeerd."

De autoriteiten laten verder tegenover Follow the Money weten dat voor de grootste gebruikersgroepen, die gebruikmaken van de ecosystemen van Apple en Google, op dit moment een veilige oplossing is gerealiseerd. Wel wordt er gekeken naar het ondersteunen van gebruikers van andere ecosystemen. "We willen die opties goed bestuderen en, als ze veilig zijn, implementeren voordat de wallet live gaat." De Europese Commissie wil dat alle EU-lidstaten voor het einde van dit jaar een werkende wallet-app hebben. Het lijkt erop dat geen enkel land deze deadline haalt.

Vrijwillig

De overheid heeft herhaaldelijk gesteld dat gebruik van de wallet-app altijd vrijwillig zal zijn en dat die DigiD niet zal vervangen. Jaap-Henk Hoepman, privacy-expert en universitair hoofddocent digital security aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, noemt die ontkenning maf. "Als je beide apps in de lucht houdt, moeten ook de Belastingdienst, alle gemeenten en zorginstellingen twee apps ondersteunen, wat hen ook extra geld kost. En waarom zouden mensen overstappen naar de wallet als je ook DigiD blijft aanbieden?"

Reacties (10)
Vandaag, 10:21 door Anoniem
Moesten niet af van de Amerikaanse Big Tech volgens Den Haag?
En hupla, voordat je het weet, zit de Amerikaanse Big Tech weer aan de tafel der genodigden...:-)
Vandaag, 10:21 door Anoniem
Gezien de huidige tendens van alergie tegen Amerikaanse diensten zal het zeker mogelijk worden een Europese tegenhanger te kunnen gebruiken.
Vandaag, 10:25 door Anoniem
DigiD is op debiele devices ook alleen beschikbaar via de betreffende ép stores, en de plannen om web-based te decommissioneren hangen in de lucht. Ook nu al kan DigiD activeren niet zonder telefoonnummer.

Nou heb ik helemaal geen telefoon (mijn baas wel, en die verplicht mj deze bij wijze van electronische enkelband te dragen) en ik was ook niet van plan er een te nemen. Of om een vaste lijn te nemen.

Voor de op DigiD gebaseerde "mijn overheid" diensten heb ik dan ook, waar daar sprake van was, mijn instemming voor e-communicatie ingetrokken. Dan maar Tante Post; wat trager, maar minder problematisch.
Vandaag, 10:27 door Anoniem
Sowieso niet aan beginnen. Dat is het beste signaal dat je kunt afgeven.
Vandaag, 10:30 door Anoniem
Afhankelijk van reclame bedrijven voor identificatie van personen... wat zou daar nu mis kunnen gaan....

Google is niets meer of minder dan een reclame bureau, weliswaar met een paar computers maar dat is bijzaak.

Als je souvereiniteit wil uitstralen als EU, NL etc, dan moet je niet eerst een systeem optuigen waar je van voor tot achter afhankelijk bent van anderen...
Is Digid voor de poorten van de Hel weg gesleept, brengen we de hele zaak alsnog naar de US...
What Could Go Wrong.....
Vandaag, 10:38 door Anoniem
Apple en Google zijn Amerikaanse "ecosystemen". Dat alleen is al een veiligheidsrisico.
Vandaag, 10:41 door Anoniem
Ik doe al zo lang moeite om los te blijven van de verplichting om met accounts te koppelen die zich bevinden bij grote Amerikaanse partijen zoals Apple, Google.en Microsoft. Voor mij ook geen Apple Pay, Microsoft 365 of wat dan ook en nu komen ze met een Europesche wallet-app die gekoppeld moet worden met een Apple of Google account.
Gaat bij mij allemaal de prullenbak in want deze domme actie van de overheid ga ik niet tolereren en dus niet gebruiken.
Digid doen we moeilijk over maar deze achterdeuren vinden ze zoals gebruikelijk geen probleem?

Hoe ontzettend dom kun je zijn als overheid en de geloofwaardigheid dat ze onze volksvertegenwoordiger zijn leg ik echt naast me neer.
Vandaag, 10:42 door Anoniem
Nu nog een social credit score.
Vandaag, 10:47 door Anoniem
Ik gebruik geen account op big tech, nu niet, nooit niet.
Ik verhuis nog liever buiten de EU.
Vandaag, 10:55 door Anoniem
ik ben er klaar mee met al die idiote apps. digiid app en ga zo maar door. Waarom worden we zo verschrikkelijk afhankelijk gemaakt van onze telefoon? waar is the OTP of passkey optie? Je heb al big tech nodig om überhaupt de app te installeren ten zij je een persoon bent die een custom rom gebruikt en een third party store. Waarom publiceren zij niet de APK file direct op hun website?

Laten we ons vooral nog meer afhankelijk maken van bigh tech. Sjonge sjonge. Ik zal in ieder geval niet meewerken aan deze meuk. Er zijn altijd wel andere opties of mogelijkheden. Hoop ik althans.

Gaan deze aps werken op een custom rom (graphne) ivm hardware attestation ?

Net zoals de wero wallet app (ja er is ook een aparte wero app), wero bank apps, EU ID, en zo veder. dat alles met included spyware. Zodat ik kan inloggen om mijn bank zaken te regelen, mijn belasting braaf te betalen, en om te bewijzen aan een of andere site of ik wel 18+ ben.... En dat kan allemaal niet meer als we allemaal apps moeten gebruiken die niet werken op een device zonder google services of met privacy respecterende roms waar je niet last hebt van alla factory spyware / bloat.

Waar gaat de wereld in godsnaam naar toe...
