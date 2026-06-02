Overheidswallet voor Europese digitale ID vereist Apple- of Google-account

De wallet-app die de overheid nu ontwikkelt voor de Europese digitale identiteit (EDI) vereist een Apple- of Google-account. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheid om 'gebruikers van andere ecosystemen' te ondersteunen. Dat meldt Follow the Money. Digitale Overheid, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, stelt dat het gebruik van een EDI-wallet altijd vrijwillig is. "Wil of kun je de EDI-wallet niet gebruiken? De huidige diensten van overheden en andere aanbieders blijven beschikbaar via de gebruikelijke manieren."

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

De afgelopen maanden sloegen meerdere mensen, onder andere op Hacker News, alarm dat de wallet-apps die de EU-landen elk ontwikkelen een Apple- of Google-account vereisen om te functioneren. Ook in het geval van de wallet-app waar de Nederlandse overheid nu aan werkt, NL Wallet, is dit het geval. Een woordvoerder van staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie stelt dat om veiligheidsredenen voor de software van Google en Apple is gekozen. "Die voorzien in ondersteuning en bescherming van een grote gebruikersgroep en zijn om die reden eerst geïmplementeerd."

De autoriteiten laten verder tegenover Follow the Money weten dat voor de grootste gebruikersgroepen, die gebruikmaken van de ecosystemen van Apple en Google, op dit moment een veilige oplossing is gerealiseerd. Wel wordt er gekeken naar het ondersteunen van gebruikers van andere ecosystemen. "We willen die opties goed bestuderen en, als ze veilig zijn, implementeren voordat de wallet live gaat." De Europese Commissie wil dat alle EU-lidstaten voor het einde van dit jaar een werkende wallet-app hebben. Het lijkt erop dat geen enkel land deze deadline haalt.

De overheid heeft herhaaldelijk gesteld dat gebruik van de wallet-app altijd vrijwillig zal zijn en dat die DigiD niet zal vervangen. Jaap-Henk Hoepman, privacy-expert en universitair hoofddocent digital security aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, noemt die ontkenning maf. "Als je beide apps in de lucht houdt, moeten ook de Belastingdienst, alle gemeenten en zorginstellingen twee apps ondersteunen, wat hen ook extra geld kost. En waarom zouden mensen overstappen naar de wallet als je ook DigiD blijft aanbieden?"