Google waarschuwt voor actief misbruikt beveiligingslek in Androidtelefoons

Google waarschuwt voor een actief misbruikte kwetsbaarheid in Androidtelefoons en heeft updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Daarnaast zijn ook patches verschenen voor twee kritieke beveiligingslekken die een aanvaller op afstand zijn rechten laten verhogen of een permanente denial of service mogelijk maken. Veel Androidtelefoons zullen de updates echter niet ontvangen.

De actief aangevallen kwetsbaarheid (CVE-2025-48595) bevindt zich in het Android Framework en maakt het mogelijk voor een aanvaller die al toegang tot de telefoon heeft om zijn rechten te verhogen. De toegang zou kunnen worden verkregen via bijvoorbeeld een malafide app die de gebruiker zelf installeert of gebruik te maken van een ander beveiligingslek dat remote code execution mogelijk maakt. Verdere details over het probleem, zoals hoe aanvallers er misbruik van maken en bij wat voor soort aanvallen het lek wordt gebruikt, zijn niet door Google gegeven.

Naast de aangevallen kwetsbaarheid verdienen ook twee andere Android-lekken deze maand de aandacht. Het gevaarlijkste probleem is volgens Google een kritiek lek aangeduid als CVE-2025-65018. Deze kwetsbaarheid maakt "remote escalation of privilege" mogelijk, zonder dat een aanvaller aanvullende rechten nodig heeft of er interactie van gebruikers is vereist. Via deze kwetsbaarheid kan een aanvaller zijn rechten verhogen, maar in welke context en wat precies het gevolg is wordt wederom niet door Google duidelijk gemaakt.

Kwetsbaarheden die tot 'escalation of privilege' leiden worden meestal niet als kritieke beoordeeld. Dat geldt ook beveiligingslekken die voor een denial of service (dos) kunnen zorgen. Dat is wel het geval bij dos-lek CVE-2025-64720. Google gebruikt deze beoordeling alleen voor beveiligingslekken waardoor een 'permanente denial of service' mogelijk is, waarvoor als oplossing het gehele besturingssysteem opnieuw moet worden geïnstalleerd of een fabrieksreset is vereist. Verdere details over het lek zijn niet door Google gegeven.

Patchniveau

Google werkt met zogeheten patchniveaus, waarbij een datum het patchniveau weergeeft. Toestellen die de juni-updates ontvangen zullen '2026-06-01' of '2026-06-05' als patchniveau hebben. Fabrikanten die willen dat hun toestellen dit patchniveau krijgen moeten in dit geval alle updates van het Android-bulletin van juni aan hun eigen updates toevoegen, om die vervolgens onder hun gebruikers uit te rollen. De updates zijn beschikbaar gesteld voor Android 14, 15, 16 en 16-qpr2.

Fabrikanten van Androidtoestellen zijn volgens Google tenminste een maand geleden over de nu verholpen kwetsbaarheden ingelicht en hebben in die tijd updates kunnen ontwikkelen. Dat wil echter niet zeggen dat alle Androidtoestellen deze updates zullen ontvangen. Sommige toestellen worden niet meer met updates van de fabrikant ondersteund of de fabrikant brengt de updates op een later moment uit. Google maakte onlangs nog bekend dat 40 procent van de Androidtelefoons geen updates meer ontvangt.