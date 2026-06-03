Ring in VS aangeklaagd over gezichtsherkenning deurbelcamera's

Deurbelcamerafabrikant Ring is in de Verenigde Staten door een man aangeklaagd omdat het bedrijf gezichtsherkenningstechnologie zou hebben ingezet om afbeeldingen van zijn gezicht op te nemen en bewaren, zonder dat hij hiervoor toestemming heeft gegeven (pdf). De klacht gaat specifiek over de "Familiar Faces" feature van Ring. Via deze optie kunnen Ring-gebruikers mensen taggen, zodat die in de toekomst door de camera worden herkend. Wanneer ingeschakeld zal de deurbelcamera de gezichten van alle voorbijgangers scannen om deze bekenden vervolgens te herkennen.

Volgens de klager hebben mensen die door Ring-camera's worden gescand en van wie een 'faceprint' wordt opgeslagen hiervoor geen toestemming gegeven. Hiermee zou Ring de privacyrechten van mensen schenden. "Ring blijft bij deze ingangen technologie uitrollen voor massasurveillance, zonder dat het hiervoor toestemming heeft." Met ingangen bedoelt de klager woningen en bedrijven die van de deurbelcamera's gebruikmaken. Tevens stelt de klager dat Ring zich met het gebruik en de opslag van biometrische data op onrechtmatige wijze heeft verrijkt, omdat de camera's als gevolg van de Familiar Faces feature extra worden verkocht. De klager eist nu een schadevergoeding van minimaal vijf miljoen dollar.

De Amerikaanse senator Edward Markey noemde de feature eerder nog een "privacynachtmerrie". Volgens de senator is het toevoegen van gezichtsherkenning aan deurbelcamera's een grote stap richting een dystopische toekomst waar Amerikaanse burgers hun huis niet kunnen verlaten zonder te worden gevolgd en gesurveilleerd. "Door deze feature tijdens de feestdagen uit te brengen, dwingt Amazon bezorgers, waaronder de eigen chauffeurs, om elke keer dat ze een pakketje bezorgen hun biometrische data te overhandigen. Deze roekeloze uitbreiding van gezichtsherkenningstechnologie is geen innovatie, het is een privacycrisis." Vanwege de gevoeligheid van de feature besloot Ring die niet beschikbaar te maken in Amerikaanse staten met een strenge biometrische wetgeving.