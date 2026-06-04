Kamervragen over verplicht Apple- of Google-account voor overheidswallet

In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken gesteld over het verplichte Apple- of Google-account dat nodig is om de wallet te gebruiken die de overheid op dit moment voor de Europese digitale identiteit ontwikkelt. GroenLinks-PvdA wil naar aanleiding van de berichtgeving opheldering van de minister en heeft onder andere om de garantie gevraagd dat NL Wallet de rol van DigiD in de toekomst niet zal overnemen zo lang voor het gebruik van NL Wallet een Apple- of Google-account is verplicht.

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

De afgelopen maanden sloegen meerdere mensen, onder andere op Hacker News, alarm dat de wallet-apps die de EU-landen elk ontwikkelen een Apple- of Google-account vereisen om te functioneren. Ook in het geval van de wallet-app waar de Nederlandse overheid nu aan werkt, NL Wallet, is dit het geval. Wel liet een woordvoerder van staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie tegenover Follow the Money weten dat er gekeken wordt naar het ondersteunen van gebruikers van andere ecosystemen. "We willen die opties goed bestuderen en, als ze veilig zijn, implementeren voordat de wallet live gaat."

"Deelt u de mening dat ook mensen die geen gebruik maken van telefoons met Google of van telefoons met Apple-ID in staat zouden moeten zijn om gebruik te maken van NL Wallet? Zijn deze mogelijkheden bij de ontwikkeling van NL Wallet verkend? Zo ja, waarom is dan gekozen om alsnog voor deze technische voorwaarden te gaan voor NL Wallet? Zo nee, waarom niet?", wil GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann nu van de minister weten. Ze vraagt aanvullend of Heerma het ermee eens is dat in het kader van toegankelijkheid ook mensen die geen gebruik willen of kunnen maken van een smartphone de NL Wallet-app zouden moeten kunnen gebruiken.

De minister moet daarnaast uitleggen waarom DigiD wel te gebruiken is voor mensen zonder iPhone of Google- account of zonder smartphone. "Waarin verschilt DigiD van NL Wallet waardoor dit voor NL Wallet niet mogelijk zou zijn", wil Kathmann weten. Ze vraagt daarnaast de garantie van de minister dat organisaties die op dit moment DigiD ondersteunen en die NL Wallet willen ondersteunen, in de toekomst DigiD ook blijven ondersteunen naast NL Wallet. "Zo nee, deelt u de mening dat dat betekent dat Nederlanders tot het gebruik van een Google-account of Apple-ID worden gedwongen?"

Heerma is daarnaast gevraagd hoe hij vanuit het oogpunt van digitale soevereiniteit naar de keuze kijkt om een Apple- of Google-account voor het gebruik van NL Wallet te verplichten. "Hoe bent u van plan om in het vervolg, bij ontwikkeling van apps door de overheid, het gemak van de ontwikkeling af te wegen tegen digitale soevereiniteit en toegankelijkheid?", wil Kathmann als laatste weten. Heerma heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.