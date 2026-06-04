Kabinet: gebruik van trackingcookies in bepaalde gevallen problematisch

Het gebruik van trackingcookies is in bepaalde gevallen problematisch, bijvoorbeeld als gebruikers vanwege dark patterns, informatie-overload en consentmoeheid toestemming geven terwijl ze dit mogelijk niet willen, zo vindt het kabinet. In de Tweede Kamer waren vragen aan minister Hermans van Volksgezondheid gesteld over onderzoek waaruit blijkt dat grote Nederlandse drogisterijen, zoals Kruidvat, Etos en Trekpleister, gevoelige informatie over de vruchtbaarheid en seksuele gezondheid van klanten delen met Amerikaanse en Chinese techbedrijven.

"Wat is uw oordeel over het gebruik van trackingcookies bij online webshops, waardoor mogelijk gevoelige informatie over het koopgedrag van klanten aan derden wordt doorverkocht? Is dit mogelijk in strijd met de privacywetgeving?", wilden GroenLinks-PvdA-Kamerleden Vliegenthart, Kathmann en Moorman weten. "Het kabinet deelt de opvatting dat het gebruik van trackingcookies in bepaalde gevallen problematisch kan zijn, bijvoorbeeld waar gebruikers als gevolg van dark patterns, informatie-overload en consentmoeheid toestemming geven terwijl deze mogelijk afwijkt van hun werkelijke voorkeuren", antwoordt Hermans.

De minister voegt toe dat voor het gebruik van trackingcookies bij online webshops de AVG en de e-privacyrichtlijn van kracht zijn. "Voor het plaatsen van dergelijke cookies is daarom geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker vereist. Wanneer het gaat om gevoelige persoonsgegevens geldt een versterkt, expliciet toestemmingsvereiste. De beoordeling of sprake is van strijdigheid met de geldende privacyregelgeving is aan de toezichthouder." Verder laat Hermans weten dat het kabinet zich nationaal en Europees inzet om op het gebied van trackingcookies onder meer de informatie- en toestemmingsrechten van burgers te versterken.