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Kabinet: gebruik van trackingcookies in bepaalde gevallen problematisch

donderdag 4 juni 2026, 15:33 door Redactie, 3 reacties

Het gebruik van trackingcookies is in bepaalde gevallen problematisch, bijvoorbeeld als gebruikers vanwege dark patterns, informatie-overload en consentmoeheid toestemming geven terwijl ze dit mogelijk niet willen, zo vindt het kabinet. In de Tweede Kamer waren vragen aan minister Hermans van Volksgezondheid gesteld over onderzoek waaruit blijkt dat grote Nederlandse drogisterijen, zoals Kruidvat, Etos en Trekpleister, gevoelige informatie over de vruchtbaarheid en seksuele gezondheid van klanten delen met Amerikaanse en Chinese techbedrijven.

"Wat is uw oordeel over het gebruik van trackingcookies bij online webshops, waardoor mogelijk gevoelige informatie over het koopgedrag van klanten aan derden wordt doorverkocht? Is dit mogelijk in strijd met de privacywetgeving?", wilden GroenLinks-PvdA-Kamerleden Vliegenthart, Kathmann en Moorman weten. "Het kabinet deelt de opvatting dat het gebruik van trackingcookies in bepaalde gevallen problematisch kan zijn, bijvoorbeeld waar gebruikers als gevolg van dark patterns, informatie-overload en consentmoeheid toestemming geven terwijl deze mogelijk afwijkt van hun werkelijke voorkeuren", antwoordt Hermans.

De minister voegt toe dat voor het gebruik van trackingcookies bij online webshops de AVG en de e-privacyrichtlijn van kracht zijn. "Voor het plaatsen van dergelijke cookies is daarom geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker vereist. Wanneer het gaat om gevoelige persoonsgegevens geldt een versterkt, expliciet toestemmingsvereiste. De beoordeling of sprake is van strijdigheid met de geldende privacyregelgeving is aan de toezichthouder." Verder laat Hermans weten dat het kabinet zich nationaal en Europees inzet om op het gebied van trackingcookies onder meer de informatie- en toestemmingsrechten van burgers te versterken.

Reacties (3)
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Vandaag, 15:46 door Anoniem
gewoon GEEN tracking cookies.
Maar nee, het enige wat de overheid kon was een cookie-wall afdwingen, niet het probleem oplossen.
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Vandaag, 16:39 door Anoniem
Maak de consent in de wetgeving zo dat je als consument standaard geen toestemming geeft en dat het aan een website is om je met uitleg te overtuigen waarom je het wel zou moeten willen.
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Vandaag, 16:49 door Anoniem
Door Anoniem: gewoon GEEN tracking cookies.
Daar ben ik het roerend mee eens...
Maar nee, het enige wat de overheid kon was een cookie-wall afdwingen, niet het probleem oplossen.
...maar hiermee niet.

Ik denk dat het goed is om te beseffen dat de overheid helemaal geen cookie-wall heeft afgedwongen. Wat geëist wordt is dat cookies die niet nodig zijn voor de werking van de site zelf (dus niet de advertenties, tracking en dergelijke) pas na expliciete toestemming worden geplaatst. Dat hoeft helemaal geen cookie-wall te zijn die de site blokkeert, dat kan bijvoorbeeld ook bereikt worden met een bescheiden randje bovenaan de pagina waarin je de toestemming kan geven, terwijl de site blijft functioneren (heel af en toe kom ik een site tegen die zo netjes is dat zo te doen). En als advertenties niet aan de persoon maar aan de inhoud van een webpagina worden gekoppeld zijn er zelfs helemaal geen cookies voor nodig.

Die cookie-walls worden niet afgedwongen door de overheid maar zijn een keuze van degenen die geld verdienen aan tracking en profiling. Die hebben er baat bij dat je die cookies accepteert, en dat doen ze door het zo irritant en omslachtig mogelijk te maken om dat niet te doen, en door de indruk te wekken dat dat niet aan hun ligt maar aan de overheid die in hun ogen hun verdienmodel dwarsboomt.

Zij vinden dat de overheid hun pest, want zij willen vrij baan in verdienen ten koste van anderen en in strijd met de AVG, en ze pesten de overheid terug door de burgers te pesten en die wijs te maken dat dat aan de overheid ligt. Trap er niet in, dat is een uitermate slinkse vorm van marketing. De overheid schrijft echt nergens voor dat het per se met zo'n irritante cookie-wall moet, daar kiezen die bedrijven zelf voor, en dat kan wel degelijk anders. Besef dat als je je ergert, en erger je aan de partij die de ergernis werkelijk veroorzaakt. Dat is in dit geval niet de overheid.
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