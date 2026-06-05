Kritieke lekken in Exchange Online en Copilot maakten datadiefstal mogelijk

Microsoft heeft kritieke kwetsbaarheden in Exchange Online en Copilot gepatcht die het stelen van data mogelijk maakten. Ook is een M365 Copilot-lek verholpen dat tot remote code execution (RCE) kon leiden. Volgens het techbedrijf is er geen misbruik van de problemen gemaakt. Beveiligingslekken die 'Information disclosure' mogelijk maken worden doorgaans niet als kritiek beoordeeld, dat is in het geval van de in totaal vier kwetsbaarheden in Exchange Online en Copilot wel het geval.

De kwetsbaarheid in Microsofts online maildienst Exchange Online (CVE-2026-48579) werd veroorzaakt door 'improper authorization'. Verdere details zijn niet gegeven, behalve dat Microsoft het probleem zelf ontdekte en aanvallers het konden gebruiken om data te stelen. De beveiligingslekken in Microsoft M365 Copilot (CVE-2026-42824 en CVE-2026-45497) en Copilot Chat voor Microsoft Edge (CVE-2026-47644) werden veroorzaakt doordat de chatbot niet goed omging met 'speciale elementen', bijvoorbeeld in commando's. Dit kon tot command injection leiden en het mogelijk maken voor aanvallers om informatie te stelen of code uit te voeren.

Microsoft heeft geen verdere details over de kwetsbaarheden gegeven en zegt het bestaan van de problemen voor transparantie bekend te hebben gemaakt. Gebruikers van de diensten hoeven geen actie te ondernemen, Microsoft heeft de betreffende updates zelf al doorgevoerd.