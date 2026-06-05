Belgische overheid waarschuwt voor WhatsApp-berichten over hotelboekingen

De Belgische overheid heeft vandaag een waarschuwing afgegeven voor WhatsApp-berichten over hotel- en B&B-boekingen. Fraudeurs proberen mensen via de berichten op te lichten, aldus Safeonweb, een website van het Belgische Centrum voor Cybersecurity. In het WhatsApp-bericht dat de oplichters versturen staat dat er dringend een betaling nodig is om een gemaakte hotelreservering te bevestigen of te behouden.

Het bericht is daarbij voorzien van echte reserveringsgegevens van de ontvanger, zoals naam, referentienummer, datum van verblijf en naam van de accommodatie. "De oplichters konden de gepersonaliseerde gegevens vermoedelijk verzamelen via een datalek of gestolen gegevens. De precieze bron van deze datadiefstal is op dit moment nog niet gekend", aldus Safeonweb. Eerder deze week werd bekend dat zowel Belgische als Nederlandse hotels met een groot datalek te maken hebben gekregen.

Safeonweb adviseert om de berichten te negeren, geen betaling te doen en zelf contact op te nemen via de officiële contactgegevens. "Een bericht kan echt lijken en toch vals zijn. Ook wanneer naam, datum of reservatiegegevens kloppen, blijf je best voorzichtig met dringende betaalverzoeken via WhatsApp."