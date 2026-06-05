Dashlane beschrijft aanval waarbij wachtwoordkluis klanten werd gestolen

Dashlane heeft meer details gegeven over de bruteforce-aanval waarbij de wachtwoordkluis van een aantal klanten werd gestolen. Gebruikers van de online wachtwoordmanager kunnen een apparaat aan hun Dashlane-account toevoegen, zoals een telefoon of computer. Wanneer de gebruiker een extra apparaat toevoegt verifieert Dashlane de identiteit van de accounthouder.

Bij deze verificatie wordt een zescijferig token naar het e-mailadres van de gebruiker gestuurd. Gebruikers die tweefactorauthenticatie (2FA) hebben ingeschakeld moeten via hun authenticatie-app een code genereren. De ontvangen of gegenereerde code wordt vervolgens in de Dashlane-app ingevoerd. Dashlane registreert het nieuwe apparaat en downloadt een kopie van de online wachtwoordkluis op het net toegevoegde apparaat.

De aanvaller had het voorzien op de API endpoints die Dashlane gebruikt voor de registratie van nieuwe apparaten. Bij de bruteforce-aanval werd een grote aantal geautomatiseerde requests naar deze endpoints gestuurd, aldus de uitleg van het bedrijf. Voordat de aanval volledig was gestopt was het de aanvaller gelukt om geldige tokens voor minder dan twintig gebruikers te bruteforcen en genereren. Daardoor kon de aanvaller een nieuw apparaat aan het account van deze gebruikers toevoegen, waarna de wachtwoordkluis op het apparaat van de aanvaller werd gedownload.

Dashlane benadrukt dat de gestolen wachtwoordkluizen versleuteld zijn en de aanvaller het master password moet hebben om te kunnen inloggen. De wachtwoordmanager meldt verder dat het extra verificatiemaatregelen gaat invoeren voor het toevoegen van nieuwe apparaten.