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Britse premier wil verplichte fotocontrole op smartphones van jongeren

maandag 8 juni 2026, 16:33 door Redactie, 7 reacties

De Britse premier Starmer wil dat fabrikanten van smartphones verplicht de foto's gaan controleren die jongeren op hun toestel versturen en ontvangen. Komen Apple, Google en andere bedrijven niet binnen drie maanden met de gewenste 'device controls', dan zegt Starmer wetgeving te zullen introduceren die de fabrikanten hiertoe verplicht. De Britse premier claimt dat de maatregel moet voorkomen dat jongeren naaktfoto's versturen en ontvangen.

Starmer sprak vandaag tijdens de London Tech Week. Hij liet het publiek weten dat techbedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nakomen om mensen te beschermen. Het gaat volgens de premier daarbij ook om naaktafbeeldingen die jongeren via hun telefoon kunnen versturen en ontvangen. "Al veel te lang is mensen verteld dat dit gewoon de prijs is die voor moderne technologie moet worden betaald. Dat er niets aan te doen is. Dat de overheid machteloos is. Dat ouders het maar moeten accepteren. Ik ben het daar totaal niet mee eens."

Volgens Starmer moet technologie zich aanpassen aan wensen van de samenleving, niet andersom. "Als we serieus zijn over het benutten van de mogelijkheden die technologie biedt, moeten we ook serieus zijn over het beschermen van onze kinderen tegen degenen die er misbruik van willen maken." De Britse premier riep techbedrijven die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn op om 'device controls' in te voeren die voorkomen dat jongeren naaktfoto's kunnen ontvangen en versturen. Hoe deze controls precies moeten werken liet de premier niet weten.

Starmer merkte op dat dit geen onmogelijke uitdaging is en techbedrijven tot de meest innovatieve in de wereld behoren. "Ik geloof dat ze het kunnen oplossen. Maar als ze ervoor kiezen om dat niet te doen, dan zullen wij ingrijpen en de wet veranderen. Want als het gaat om de veiligheid van onze kinderen is niets doen geen optie." Het Britse National Crime Agency stelt in een reactie dat het zeer belangrijk is dat dergelijke 'device controls' worden ingevoerd. "Het is volkomen terecht dat de overheid ingrijpt met wetgeving als de techbedrijven niet snel genoeg handelen, want de veiligheid van kinderen moet de allerhoogste prioriteit hebben."

Reacties (7)
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Vandaag, 16:57 door Anoniem
Starmer kan beter zijn best doen jongeren te beschermen tegen messteken en Politie die niks doet.
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Vandaag, 17:01 door Anoniem
Wat is er toch gebeurd met de Britten, tot nog maar voor kort een nuchter en rationeel ingesteld volk, waar het gezonde verstand de boventoon had?

En dan die Starmer, notabene van Labour huize. Werkelijk verbijsterend wat hij allemaal loopt uit te kramen.

Let maar op, deze achterlijke mondiale uitrol van leeftijdsverificatie met in z'n kielzog de o zo felbegeerde chatcontrol zal en masse ondermijnd gaan worden in alle lagen van de Westerse bevolkingen, technisch onderlegd of niet.

Westerse overheden maken de fundamentele fout hun samenlevingen met die van China en soortgelijke landen te vergelijken, waar zelfbeschikking van het individu traditioneel vrijwel volledig ondergeschikt is aan overheid en gemeenschap.
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Vandaag, 17:07 door Anoniem
Dat is hetzelfde als Client Side Scanning. Dit is bij Apple bedacht en door Tim Cook gepromote.
Het enige verschil is dat nu zowel op kinderporno als volwassenporno wordt gescand.
Er zijn redenen dat niemand het nu nog heeft over Client Side Scanning.. Het wordt tijd dat niemand het meer over Starmer heeft. Stem hem weg uit de VK.
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Vandaag, 17:10 door Anoniem
V for Vendetta. Goede film maar wordt helaas steeds meer werkelijkheid...
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Vandaag, 17:15 door Anoniem
Misschien, heel misschien zou het fijn zijn als ouders zelf voor hun kinderen zorgen? Gekke gedachte misschien?
Daarbij hoort controle op internetgebruik en smartphones, immers heb ik zelf niemand bezwangert en kinderen gekregen.
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, zodra de staat voor onze kinderen gaat zorgen is het eind zoek, al denk ik dat het ze om massasurveillance te doen is en kinderen misbruiken als drogreden om dat waar te kunnen maken.
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Vandaag, 17:18 door Anoniem
De mindfuck van big tech heeft duidelijk effect gesorteerd bij onze westerburen.
Big tech, de veroorzaker van het (verslavende) probleem mag het zelf oplossen.
Wat een politieke daadkracht van Starmer.
Welke mafketels zijn zo slim om dit een goed idee te vinden?
Alsof je je lokale drugdealer vraagt om de leeftijd van de leerlingen te controleren,
voordat hij zijn waar aan minderjarigen verkoopt...!
Hoeveel mensenkennis heb je nodig om in te zien dat dat niet gaat werken?
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Vandaag, 17:21 door johanw
Door Anoniem: Dat is hetzelfde als Client Side Scanning. Dit is bij Apple bedacht en door Tim Cook gepromote.
Het enige verschil is dat nu zowel op kinderporno als volwassenporno wordt gescand.
Er zijn redenen dat niemand het nu nog heeft over Client Side Scanning.. Het wordt tijd dat niemand het meer over Starmer heeft. Stem hem weg uit de VK.

Gebeurt ook bij de volgende verkiezingen. Dan wordt Farage premier.
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