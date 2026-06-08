Britse premier wil verplichte fotocontrole op smartphones van jongeren

De Britse premier Starmer wil dat fabrikanten van smartphones verplicht de foto's gaan controleren die jongeren op hun toestel versturen en ontvangen. Komen Apple, Google en andere bedrijven niet binnen drie maanden met de gewenste 'device controls', dan zegt Starmer wetgeving te zullen introduceren die de fabrikanten hiertoe verplicht. De Britse premier claimt dat de maatregel moet voorkomen dat jongeren naaktfoto's versturen en ontvangen.

Starmer sprak vandaag tijdens de London Tech Week. Hij liet het publiek weten dat techbedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nakomen om mensen te beschermen. Het gaat volgens de premier daarbij ook om naaktafbeeldingen die jongeren via hun telefoon kunnen versturen en ontvangen. "Al veel te lang is mensen verteld dat dit gewoon de prijs is die voor moderne technologie moet worden betaald. Dat er niets aan te doen is. Dat de overheid machteloos is. Dat ouders het maar moeten accepteren. Ik ben het daar totaal niet mee eens."

Volgens Starmer moet technologie zich aanpassen aan wensen van de samenleving, niet andersom. "Als we serieus zijn over het benutten van de mogelijkheden die technologie biedt, moeten we ook serieus zijn over het beschermen van onze kinderen tegen degenen die er misbruik van willen maken." De Britse premier riep techbedrijven die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn op om 'device controls' in te voeren die voorkomen dat jongeren naaktfoto's kunnen ontvangen en versturen. Hoe deze controls precies moeten werken liet de premier niet weten.

Starmer merkte op dat dit geen onmogelijke uitdaging is en techbedrijven tot de meest innovatieve in de wereld behoren. "Ik geloof dat ze het kunnen oplossen. Maar als ze ervoor kiezen om dat niet te doen, dan zullen wij ingrijpen en de wet veranderen. Want als het gaat om de veiligheid van onze kinderen is niets doen geen optie." Het Britse National Crime Agency stelt in een reactie dat het zeer belangrijk is dat dergelijke 'device controls' worden ingevoerd. "Het is volkomen terecht dat de overheid ingrijpt met wetgeving als de techbedrijven niet snel genoeg handelen, want de veiligheid van kinderen moet de allerhoogste prioriteit hebben."