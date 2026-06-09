Nieuwe Apple AI-optie wijzigt automatisch zwakke en gelekte wachtwoorden

Apple heeft een nieuwe AI-optie voor iOS aangekondigd waardoor de Passwords-wachtwoordmanager automatisch zwakke en gelekte wachtwoorden voor gebruikers kan wijzigen. De Passwords-app waarschuwde gebruikers al voor problemen met hun inloggegevens, bijvoorbeeld als die in een bekend datalek voorkomen. Safari en Apple Intelligence kunnen straks automatisch namens de gebruiker actie ondernemen om zwakke en gelekte wachtwoorden te veranderen. Er wordt dan voor gebruiker op de betreffende websites ingelogd, waarbij er vervolgens een nieuw sterk wachtwoord wordt aangemaakt, aldus Apple. De feature komt beschikbaar in iOS 27.

Apple stelt dat het AI-model op de telefoon zelf en servers draait die van Private Cloud Compute gebruikmaken. "Apple Intelligence maakt gebruik van on-device processing en Private Cloud Compute om de privacy van gebruikers te beschermen. Private Cloud Compute geeft gebruikers toegang tot frontier-level intelligence, terwijl de privacy en security van de iPhone naar de cloud wordt uitgebreid." Het techbedrijf voegt toe dat bij het gebruik van Private Cloud Compute persoonlijke data van gebruikers niet wordt opgeslagen of beschikbaar wordt gemaakt voor Apple of andere partijen. IOS 27 zou later dit jaar moeten verschijnen.