Meta verwijdert code voor gezichtsherkenning uit camerabril-app

Meta heeft code uit de eigen AI-app verwijderd die gezichtsherkenning mogelijk maakte, zo melden de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF en Wired. De Meta AI-app, die gebruikers op hun smartphone installeren, is de app die bij de camerabrillen van Meta hoort. Onderzoekers hadden in de app code gevonden die afbeeldingen van gezichten naar unieke biometrische signatures kan omzetten, om zo vreemden in het publiek te herkennen, aldus de EFF.

"Wanneer deze feature staat ingeschakeld zal het elk nieuw gezicht in beeld van de surveillancebril omzetten naar een reeks getallen, en die vergelijken met alle bestaande gezichtsprints in de database van de gebruiker", zo stelde de burgerrechtenbeweging op basis van een analyse van de code. De code was nog niet actief voor eindgebruikers van de camerabril, maar een onderzoeker ontdekte een manier om die te activeren en zo inderdaad gezichten te herkennen.

"We weten dat hoe meer deze systemen worden ingezet, hoe meer mensen ze als normaal beschouwen", zegt Woodrow Hartzog, hoogleraar privacyrecht aan de Boston University, tegenover Wired. Hij voegt toe dat hoe gewoner en vanzelfsprekender mensen de aanwezigheid van dit soort systemen vinden, hoe meer mensen een morele overtuiging zullen hebben of het wenselijk is om je gezicht te laten scannen.

Meta kwam op 5 juni met een update voor de AI-app, waarmee de code voor gezichtsherkenning wordt verwijderd. Volgens de EFF wil dit niet zeggen dat het techbedrijf geen plannen meer heeft om de camerabrillen van gezichtsherkenning te voorzien. Meta wil ook niet aan Wired laten weten waarom de code is verwijderd. Wel noemt het techbedrijf de eerdere berichtgeving van het magazine misleidend en stelt dat er nog geen definitieve beslissingen over gezichtsherkenning zijn gemaakt. Begin dit jaar meldde The New York Times dat Meta de eigen camerabrillen dit jaar nog met gezichtsherkenning wil uitrusten.