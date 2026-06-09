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Veeam-lek maakt remote code execution op back-upserver mogelijk

dinsdag 9 juni 2026, 16:57 door Redactie, 0 reacties

Een kritieke kwetsbaarheid in de software van Veeam maakt remote code execution op back-upservers mogelijk. Het bedrijf heeft updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Het beveiligingslek bevindt zich in de back-upsoftware Veeam Backup & Replication. Via deze oplossing kunnen organisaties back-ups maken en restoren. Het lek (CVE-2026-44963) zorgt ervoor dat een geauthenticeerde domain user willekeurige code op de back-upserver kan uitvoeren.

In het beveiligingsbulletin meldt Veeam dat de kwetsbaarheid alleen versie 12 van Backup & Replication raakt. Daarnaast lopen alleen 'domain-joined' back-upservers risico. Eerder liet cybersecuritybedrijf Rapid7 weten dat dit een veelvoorkomende configuratie is. Veeam maakt geen melding van misbruik van het probleem. Andere Veeam-lekken zijn echter wel in het verleden bij aanvallen ingezet. Het Amerikaanse cyberagentschap CISA houdt een overzicht bij van actief aangevallen kwetsbaarheden. Daarin staan vier verschillende Veaam-kwetsbaarheden vermeld.

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