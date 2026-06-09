Veeam-lek maakt remote code execution op back-upserver mogelijk

Een kritieke kwetsbaarheid in de software van Veeam maakt remote code execution op back-upservers mogelijk. Het bedrijf heeft updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Het beveiligingslek bevindt zich in de back-upsoftware Veeam Backup & Replication. Via deze oplossing kunnen organisaties back-ups maken en restoren. Het lek (CVE-2026-44963) zorgt ervoor dat een geauthenticeerde domain user willekeurige code op de back-upserver kan uitvoeren.
In het beveiligingsbulletin meldt Veeam dat de kwetsbaarheid alleen versie 12 van Backup & Replication raakt. Daarnaast lopen alleen 'domain-joined' back-upservers risico. Eerder liet cybersecuritybedrijf Rapid7 weten dat dit een veelvoorkomende configuratie is. Veeam maakt geen melding van misbruik van het probleem. Andere Veeam-lekken zijn echter wel in het verleden bij aanvallen ingezet. Het Amerikaanse cyberagentschap CISA houdt een overzicht bij van actief aangevallen kwetsbaarheden. Daarin staan vier verschillende Veaam-kwetsbaarheden vermeld.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.