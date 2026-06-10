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Kabinet gaat luchtalarm vervangen door 'nieuw innovatief sirenenetwerk'

woensdag 10 juni 2026, 09:51 door Redactie, 3 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 10:06

Het kabinet wil het luchtalarm gaan vervangen door een 'nieuw innovatief sirenenetwerk', zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. De bewindsman liet onlangs weten dat het luchtalarm vanaf 2028 zal worden uitgefaseerd omdat er geen voldoende geld voor het onderhoud beschikbaar is en NL-Alert voldoende zou zijn. Een dag later kwam Van Weel daarop terug.

Nu meldt de minister dat een 'nieuw innovatief sirenenetwerk' het oude luchtalarm gaat vervangen. De bewindsman stelt dat het oude luchtalarm sterk verouderd is en niet verder kan worden ontwikkeld. "Het kent één geluid en handelingsperspectief en is slechts inzetbaar bij een beperkt aantal type rampen en crises. Hierdoor wordt het op dit moment zelden als waarschuwingsmiddel ingezet. Daar komt bij dat het onderhoud en beheer van dit oude systeem zeer kostbaar is en steeds duurder wordt naarmate onderdelen verder verouderen en de kans op storingen toeneemt."

Daarnaast zegt Van Weel dat het luchtalarm, in tegenstelling tot NL-Alert, niet landelijk te bedienen is. Het wordt namelijk decentraal aangestuurd. "Bij een lucht- of raketdreiging is snelheid van waarschuwen essentieel; decentrale aansturing introduceert extra schakels die tot onwenselijke vertraging leiden", gaat de minister verder. Die voegt toe dat behoud van het luchtalarm daardoor geen optie is. Ook speelt mee dat het luchtalarm niet landelijk dekkend is en een bereik van zo'n 75 procent is. Volgens de minister heeft NL-Alert een bereik van 92 procent.

NL-Alert is echter niet voldoende in een scenario van ernstige hybride en militaire dreigingen, waarbij een statelijke actor zeer zware en geavanceerde middelen kan inzetten om infrastructuur te ontwrichten, gaat Van Weel verder in zijn brief. Er moet dan ook een tweede alerteringsmiddel naast NL-Alert komen. "Dit tweede middel dient complementair te zijn aan NL-Alert, en op een andere infrastructuur te draaien. Een nieuw innovatief sirenenetwerk geeft het beste antwoord op de vraag. Dit maakt dat naast alertering via NL-Alert via de telefoon en reclameborden in het openbaar vervoer er ook een aanvullend middel kan worden ingezet om te alerteren." Verdere details zijn vooralsnog niet beschikbaar. De minister zegt dat het plan de komende periode verder wordt uitgewerkt. Het bestaande luchtalarm blijft in ieder geval nog tot 2028 operationeel.

Reacties (3)
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Vandaag, 10:10 door Anoniem
De incompetentie straalt er weer vanaf. Ik huiver nu al bij de gedachte wat dit nieuwe systeem gaat worden en wat het gaat kosten.

"Het kent één geluid en handelingsperspectief en is slechts inzetbaar bij een beperkt aantal type rampen en crises. Hierdoor wordt het op dit moment zelden als waarschuwingsmiddel ingezet."

Dat is ook de bedoeling: een alarmeringsmiddel bij rampen dient zéér spaarzaam te worden ingezet. Alleen op momenten dat direct actie nodig is. Anders haken mensen af en verliest het de attentiewaarde. Mooi voorbeeld is NL-Alert die waarschuwingen gaat uitsturen dat het "erg warm" gaat worden om nog een keer de klimaatgekte door je strot te duwen: zelfs de meest fervente PRO en D66 stemmers hebben toen de alerts uitgezet omdat ze het complete onzin vonden.


Daar komt bij dat het onderhoud en beheer van dit oude systeem zeer kostbaar is en steeds duurder wordt naarmate onderdelen verder verouderen en de kans op storingen toeneemt."

Tien miljoen kost het onderhouden van het huidige system per jaar. Tien miljoen. Met de allerbeste wil van de wereld kan niemand dat "kostbaar noemen". Een consultancy ronde om alleen maar te kijken naar een mogelijke vervanger kost al een veelvoud. En ik kan garanderen: dat nieuwe systeem onderhouden gaat minimaal een factor 5 meer kosten. Minimaal.

Daarnaast zegt Van Weel dat het luchtalarm, in tegenstelling tot NL-Alert, niet landelijk te bedienen is. Het wordt namelijk decentraal aangestuurd. "Bij een lucht- of raketdreiging is snelheid van waarschuwen essentieel; decentrale aansturing introduceert extra schakels die tot onwenselijke vertraging leiden", gaat de minister verder. Die voegt toe dat behoud van het luchtalarm daardoor geen optie is. Ook speelt mee dat het luchtalarm niet landelijk dekkend is en een bereik van zo'n 75 procent is. Volgens de minister heeft NL-Alert een bereik van 92 procent.

Het opzetten van een centrale aansturing van het huidige systeem én het uitbreiden van de dekking zou met minimale kosten moeten kunnen. Met behoud van decentrale aansturing. Waarom? Omdat decentrale aansturing een extra veiligheidslaag biedt: veiligheidsregio's kunnen sneller reageren op incidenten in hun regio en als de "centrale aansturing" gehackt is door de Chinezen kunnen ze lokaal nog een slinger geven aan het ding. Zoiets heet een goed ontwerp.

Een nieuw innovatief sirenenetwerk geeft het beste antwoord op de vraag. Dit maakt dat naast alertering via NL-Alert via de telefoon en reclameborden in het openbaar vervoer er ook een aanvullend middel kan worden ingezet om te alerteren." Verdere details zijn vooralsnog niet beschikbaar. De minister zegt dat het plan de komende periode verder wordt uitgewerkt.

In het meest beschoten land ter wereld, Israel, gebruikt men als primair middel nog gewoon sirenes. Waarom? Omdat ze stupid simpel en failsafe zijn. Je wilt geen "innovatieve" oplossing voor rampscenario's. Je wilt een solide oplossing die altijd werkt. Als ik van Wheel zo hoor hebben we straks gewoon een paar luidsprekers in elk dorp met een paar honderd verschillende geluidjes die ze kunnen inzetten bij verschillende rampen. Niemand die nog snapt wat wat is....

Maar goed. Zo lang mensen nog stemmen op basis van of een partij "deugt" of niet (deuglabel wordt u aangeboden door de NOS) komen we hier niet vanaf. Mijn tip: stem op de meest recalcitrante of extremistische partij de volgende keer. Gezond verstand is bij geen enkele "deugende" partij nog te vinden.
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Vandaag, 10:34 door SecuMetal
KISS oftewel Keep It Simple Stupid. Gewoon 1 alarm voor alleen de grootste noodsituaties. Meer alarmen zorgt alleen maar voor meer verwarring. De wens om er meer funtionaliteiten aan te hangen lijkt meer samen te hangen met het feit dat er dan geld getapt kan worden uit meerdere potjes. Niet doen ... gewoon simpel houden!
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Vandaag, 10:34 door Anoniem
Met dit soort reacties komen we er wel. Alleen maar negativiteit en niets is goed. Nooit niet. Wat doet deze persoon op dit forum als hij alles wetend is. Ga dan zelf de politiek in en doe er iets aan. Je kan ook zeggen: goed dat er een plan wordt uitgewerkt voor een vervanging, we wachten het eerst af.
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