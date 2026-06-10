Kabinet gaat luchtalarm vervangen door 'nieuw innovatief sirenenetwerk'

Het kabinet wil het luchtalarm gaan vervangen door een 'nieuw innovatief sirenenetwerk', zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. De bewindsman liet onlangs weten dat het luchtalarm vanaf 2028 zal worden uitgefaseerd omdat er geen voldoende geld voor het onderhoud beschikbaar is en NL-Alert voldoende zou zijn. Een dag later kwam Van Weel daarop terug.

Nu meldt de minister dat een 'nieuw innovatief sirenenetwerk' het oude luchtalarm gaat vervangen. De bewindsman stelt dat het oude luchtalarm sterk verouderd is en niet verder kan worden ontwikkeld. "Het kent één geluid en handelingsperspectief en is slechts inzetbaar bij een beperkt aantal type rampen en crises. Hierdoor wordt het op dit moment zelden als waarschuwingsmiddel ingezet. Daar komt bij dat het onderhoud en beheer van dit oude systeem zeer kostbaar is en steeds duurder wordt naarmate onderdelen verder verouderen en de kans op storingen toeneemt."

Daarnaast zegt Van Weel dat het luchtalarm, in tegenstelling tot NL-Alert, niet landelijk te bedienen is. Het wordt namelijk decentraal aangestuurd. "Bij een lucht- of raketdreiging is snelheid van waarschuwen essentieel; decentrale aansturing introduceert extra schakels die tot onwenselijke vertraging leiden", gaat de minister verder. Die voegt toe dat behoud van het luchtalarm daardoor geen optie is. Ook speelt mee dat het luchtalarm niet landelijk dekkend is en een bereik van zo'n 75 procent is. Volgens de minister heeft NL-Alert een bereik van 92 procent.

NL-Alert is echter niet voldoende in een scenario van ernstige hybride en militaire dreigingen, waarbij een statelijke actor zeer zware en geavanceerde middelen kan inzetten om infrastructuur te ontwrichten, gaat Van Weel verder in zijn brief. Er moet dan ook een tweede alerteringsmiddel naast NL-Alert komen. "Dit tweede middel dient complementair te zijn aan NL-Alert, en op een andere infrastructuur te draaien. Een nieuw innovatief sirenenetwerk geeft het beste antwoord op de vraag. Dit maakt dat naast alertering via NL-Alert via de telefoon en reclameborden in het openbaar vervoer er ook een aanvullend middel kan worden ingezet om te alerteren." Verdere details zijn vooralsnog niet beschikbaar. De minister zegt dat het plan de komende periode verder wordt uitgewerkt. Het bestaande luchtalarm blijft in ieder geval nog tot 2028 operationeel.