Mozilla geeft Firefox-gebruikers deze zomer onbeperkt vpn-verkeer

Mozilla biedt gebruikers van Firefox in Canada, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten deze zomer onbeperkt gebruik van de ingebouwde vpn-functie. Normaliter geldt een limiet van vijftig gigabyte per maand. Ook is het aantal locaties met beschikbare vpn-servers in deze periode uitgebreid. De ingebouwde vpn-functie laat het verkeer van gebruikers via een proxy lopen. Dat maakt het volgens Mozilla een eenvoudige manier om te voorkomen dat Big Tech het ip-adres van gebruikers kan tracken.

Volgens de Firefox-ontwikkelaar worden browsegegevens van gebruikers niet verkocht. De ingebouwde vpn is alleen voor het browserverkeer bedoeld. Normaliter kunnen Firefox-gebruikers in de landen waar de vpn-fucntie beschikbaar is alleen kiezen uit deze landen als locatie voor hun vpn-server. Deze zomer zijn in totaal 28 vpn-locaties beschikbaar, waaronder Nederland en België. Mozilla heeft nog altijd niet bekendgemaakt of en wanneer de vpn-feature voor Nederlandse Firefox-gebruikers beschikbaar komt.