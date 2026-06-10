Kabinet wil dat meer ambtenaren gaan werken met AI-chatbot vlam-chat

Het kabinet wil dat meer ambtenaren binnen de rijksoverheid gebruik gaan maken van AI-chatbot vlam-chat. Dat laat minister Herbert van Economische Zaken weten op vragen van de vaste Kamercommissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer weten. Vlam-chat is ontwikkeld door SSC-ICT, een van de grootste ict-dienstverleners van en voor de rijksoverheid. Vlam staat voor V(eilige L(okale) A(I) M(odellen). De AI-chatbot draait in een datacenter van de overheid en gebruikt Europese taalmodellen.

Vlam-chat moet ambtenaren onder andere ondersteunen bij schrijftaken, samenvattingen en vertalingen. Volgens minister Herbert is vlam-chat een soeverein alternatief voor commerciële chatbots zoals ChatGPT, Claude of Gemini. De chatbot wordt op dit moment geïmplementeerd bij meerdere onderdelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij verschillende andere overheidsorganisaties loopt al een pilot met de chatbot. Een brede uitrol staat voor de tweede helft van dit jaar gepland.

"Vlam-chat wordt primair ingezet ter ondersteuning van ambtenaren bij taken als tekstbewerking en -controle, vertalingen, brainstormen, sparren en samenvatten. Op dit moment wordt er nog geen vertrouwelijke of privacygevoelige informatie verwerkt", aldus de bewindsvrouw. Ze voegt toe dat het kabinet de ambitie heeft om het gebruik van vlam-chat verder binnen de rijksoverheid op te schalen. "Hoewel overheidsorganisaties autonoom blijven in hun keuze om de toepassing wel of niet af te nemen, wordt momenteel daadwerkelijk vormgegeven aan een brede uitrol."