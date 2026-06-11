Oracle komt met noodpatch voor kritiek RCE-lek in PeopleSoft

Oracle heeft buiten de vaste patchcyclus om een noodpatch uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid in PeopleSoft Enterprise PeopleTools waardoor remote code execution (RCE) mogelijk is. Organisaties worden opgeroepen de update meteen te installeren. Oracle's PeopleSoft Enterprise PeopleTools is de softwarelaag waarop PeopleSoft-applicaties worden ontwikkeld. Deze applicaties worden onder andere gebruikt voor HR, finance en administratieve toepassingen.
PeopleTools biedt 'system-level' functionaliteit voor alle PeopleSoft-applicaties die er gebruik van maken, zo laat Oracle weten. De kritieke kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2026-35273, maakt het voor een ongeauthenticeerde aanvaller mogelijk om code op het systeem uit te voeren. Misbruik is volgens Oracle eenvoudig. Het bedrijf geeft geen details over de kwetsbaarheid, behalve dat die in het 'Updates Environment Management' onderdeel aanwezig is. Het beveiligingslek was gerapporteerd door onderzoekers van cybersecuritybedrijf Trend Micro.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.