Cryptomixer 'AudiA6' tijdens internationale operatie offline gehaald

Tijdens een internationale operatie, waar onder andere Europol en de Amerikaanse Secret Service aan deelnamen, is cryptomixer AudiA6 offline gehaald. Volgens Europol werd de dienst de afgelopen jaren op grote schaal door ransomwaregroepen en andere cybercriminelen gebruikt voor het witwassen van illegaal verkregen gelden. Het zou van 2022 tot en met 2025 om een bedrag van 336 miljoen euro gaan.

Cryptomixers maken het mogelijk om de herkomst en bestemming van cryptovaluta te verhullen. De cryptomixer mixt tegen betaling cryptovaluta met de cryptovaluta van andere gebruikers. Omdat cryptovalutatransacties worden bijgehouden in de blockchain, is zonder gebruik te maken van een mixer de herkomst van de cryptovaluta aan de hand van de blockchain te traceren. Voorstanders van cryptomixers stellen dat dergelijke platformen belangrijke, legitieme doelen dienen.

Europol stelt dat de cryptomixer een commissie van tussen de drie en tien procent voor het witwassen rekende. Tijdens het onderzoek werden meer dan zesduizend Know Your Customer (KYC) records gevonden, gelinkt aan accounts van katvangers. De dienst zou bij verschillende legitieme cryptobeurzen katvanger-accounts hebben aangemaakt, aldus de Europese opsporingsdienst.

Tijdens de operatie werden gisteren twee vermeende beheerders van de dienst in Georgië aangehouden. Daarbij werden ook drie woningen doorzocht. De Georgische autoriteiten namen ook tachtig voertuigen in beslag, alsmede meerdere panden. Verder werden 25 domeinen offline gehaald, dertig servers in beslag genomen, 692.000 euro aan cryptovaluta bevroren en 86.000 euro aan cryptovaluta in beslag genomen.

Bij de operatie waren opsporingsdiensten uit Australië, Canada, Frankrijk, Georgië, Duitsland, IJsland, Japan, Polen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten betrokken.