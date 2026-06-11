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Cyberaanval verstoort Australische suikerproductie

donderdag 11 juni 2026, 16:30 door Redactie, 0 reacties

Een cyberaanval op de Australische suikerfabrikant Mackay Sugar raakt zowel de oogst als productie van suiker in het land. Mackay Sugar is één van de grootste suikerproducenten van Australië. Als gevolg van een cyberaanval is de productie in twee grote suikerfabrieken stilgelegd, laat ABC News weten.

Australische suikerboeren hebben daarnaast het advies gekregen om te stoppen met het oogsten van suikerriet. Mackay Sugar meldt op de eigen website dat een cybersecurity-incident een deel van de bedrijfsvoering heeft geraakt. Om wat voor soort incident het precies gaat laat het bedrijf niet weten. Ook is nog onduidelijk wanneer de suikerproductie wordt hervat.

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