Kleine bedrijven kunnen straks via DigiD Zakelijk Belastingdienst aangifte doen

Kleine bedrijven kunnen straks via DigiD Zakelijk Belastingdienst belastingaangifte doen. Staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie heeft hiervoor een conceptbesluit gepresenteerd. Op dit moment is het gebruik van eHerkenning verplicht voor het doen van belastingaangifte. Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen.

In tegenstelling tot DigiD is eHerkenning niet gratis en moeten bedrijven dit bij een commerciële aanbieder afnemen. Voor ondernemers die eHerkenning alleen gebruiken voor het doen van belastingaangifte is er een vergoeding die gelijk is aan het bedrag waartegen eHerkenning bij de goedkoopste aanbieder is aan te schaffen. Het kabinet liet eerder al weten dat er een gratis inlogmiddel voor kleine ondernemers en bedrijven wordt ontwikkeld om belastingaangifte te doen, met de naam DigiD Zakelijk Belastingdienst.

"Dit besluit regelt dat door personen die zelfstandig bevoegd zijn om te handelen namens een onderneming kan worden ingelogd bij het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, waar aangifte van verschillende belastingen moet worden gedaan", laat Aerdts vandaag in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer weten. Wanneer er via DigiD Zakelijk Belastingdienst kan worden ingelogd is nog niet bekend. Het besluit moet nog door zowel de ministerraad als de Eerste en Tweede Kamer worden behandeld.