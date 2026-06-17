DigiD-beheerder Solvinity gaat in beroep tegen overnameverbod

DigiD-beheerder Solvinity gaat in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet onlangs oplegde. Dat meldt NRC op basis van een bij de rechtbank ingediend verzoek en is door een woordvoerder van staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie tegenover de NOS bevestigd. Eind mei besloot Aerdts op basis van advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) de overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl te verbieden. Aerdts stelde dat ze 'ter bescherming van het publieke belang' geen andere mogelijkheid had dan met een overnameverbod te komen.

DigiD draait op servers van Solvinity, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. Experts en politici maakten zich zorgen over mogelijk Amerikaanse invloed op de beschikbaarheid en data van DigiD als Solvinity zou worden overgenomen. "Wij nemen de zorgen die de overheid heeft geuit serieus", laat Solvinity aan NRC weten. "Tegelijkertijd hebben wij helderheid nodig over de feitelijke en juridische grondslag van het besluit. Pas met die helderheid kunnen wij - samen met de overheid - weloverwogen vervolgstappen zetten richting de best mogelijke uitkomst voor Solvinity."

Solvinity heeft de rechtbank verzocht om de zaak achter gesloten deuren te behandelen, maar die gaat daar niet in mee. De kans bestaat wel dat bepaalde delen van de mondelinge behandeling niet openbaar zijn, aldus NRC. Een woordvoerder van staatssecretaris Aerdts bevestigt tegenover de NOS dat er een verzoek bij de rechter ligt en er daarom verder niets over gezegd kan worden.