Staatssecretaris: eigen AI-capaciteit essentieel voor strategische autonomie

Het is voor de strategische autonomie van Nederland essentieel om meer eigen AI-capaciteiten op te bouwen, zo stelt staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie. Volgens de bewindsvrouw hebben recente geopolitieke ontwikkelingen de urgentie hiervan nog duidelijker gemaakt. Daarnaast denkt het kabinet dat AI niet voor een structurele toename van het aantal werklozen zal zorgen. Aerdts reageerde op vragen van Nederlandse jongeren. De Kamercommissie voor Rijksuitgaven nodigt jaarlijks op verantwoordingsdag jongeren (leeftijd 18-29) uit om op basis van de Rijksbegroting vragen aan het kabinet te stellen .

Eén van de vragen ging over de afhankelijkheid van de Verenigde Staten, en dan in het bijzonder de Amerikaanse AI-bedrijven, en of dit impact heeft op de bereidheid of mogelijkheid van de regering om AI te reguleren. Aerdts stelt dat het voor de strategische autonomie van Nederland essentieel is om meer eigen AI-capaciteiten op te bouwen. Iets dat recente geopolitieke ontwikkelingen nogmaals duidelijk hebben gemaakt.

"Belangrijke onderdelen van de inzet van het kabinet voor het versterken van de digitale open strategische autonomie zijn dat Nederland en de EU niet onder druk gezet kunnen worden via de toegang tot AI-technologie en dat we kunnen borgen dat AI ten goede komt aan de samenleving en de economie", voegt de staatssecretaris toe. "Alhoewel het essentieel is de afhankelijkheden in AI-waardeketen te verminderen, belemmeren de bestaande afhankelijkheden Nederland en de EU niet om AI te reguleren."

Aerdts was ook gevraagd naar de impact van AI op de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. "Op basis van eerdere ervaringen met automatisering verwacht het kabinet niet dat de werkloosheid structureel zal oplopen", laat de staatssecretaris op die vraag weten. Ze voegt toe dat de arbeidsproductiviteit door AI juist kan toenemen. "Om die twee redenen is de verwachting niet dat AI-ontwikkelingen afdrachten aan sociale zekerheid doen afnemen. Tegelijkertijd is er veel nog onzeker over hoe AI zich verder zal ontwikkelen en hoe dat onze economie en arbeidsmarkt beïnvloedt."