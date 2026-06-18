Kabinet maakt advies over overnameverbod Solvinity niet openbaar

Het kabinet maakt het advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) waarin werd aangeraden om de beoogde Amerikaanse overname van Solvinity te verbieden niet openbaar. Daarnaast doet het kabinet geen uitspraken over de specifieke risico’s, analyses of afwegingen die de basis voor het overnameverbod vormden. Dat laat staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie in een reactie op Kamervragen van JA21 weten.

Eind mei besloot Aerdts op basis van het BTI-advies de overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl te verbieden. Aerdts stelde dat ze 'ter bescherming van het publieke belang' geen andere mogelijkheid had dan met een overnameverbod te komen. DigiD draait op servers van Solvinity, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. Experts en politici maakten zich zorgen over mogelijke Amerikaanse invloed op de beschikbaarheid en data van DigiD als Solvinity zou worden overgenomen.

Eerder deze week liet Solvinity weten dat het in beroep tegen het overnameverbod gaat. "Wij nemen de zorgen die de overheid heeft geuit serieus. Tegelijkertijd hebben wij helderheid nodig over de feitelijke en juridische grondslag van het besluit. Pas met die helderheid kunnen wij – samen met de overheid – weloverwogen vervolgstappen zetten richting de best mogelijke uitkomst voor Solvinity."

JA21-Kamerlid Van den Berg wilde van de staatssecretaris weten welke specifieke veiligheids-, afhankelijkheids-, governance- of soevereiniteitsrisico’s de basis voor het negatieve BTI-advies vormden en of digitale autonomie hierin ook een rol speelt. "Het kabinet doet geen uitspraken over de specifieke risico’s, analyses of afwegingen die ten grondslag liggen aan de beoordeling van individuele zaken op grond van de Telecommunicatiewet", reageert Aerdts.

De staatssecretaris laat aanvullend weten dat digitale autonomie geen afzonderlijk wettelijk criterium binnen de WOZT is. Via de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT) kan het kabinet overnames verbieden die tot een 'bedreiging van het publiek belang' kunnen leiden. Het BTI is de toezichthouder die in het kader van de WOZT overnames op deze grond toetst.

Van den Berg had ook gevraagd of de staatssecretaris het volledige BTI-advies, inclusief de onderliggende overwegingen en risicoanalyses, met de Tweede Kamer wil delen. "Nee", antwoordt de bewindsvrouw. "Het kabinet maakt de onderliggende adviezen, risicoanalyses en vertrouwelijke overwegingen die ten grondslag liggen aan beoordelingen op grond van hoofdstuk 14a van de Telecommunicatiewet niet openbaar." Volgens Aerdts bevatten de stukken vertrouwelijke bedrijfsinformatie, toezichtvertrouwelijke informatie en informatie die de staatsveiligheid kan raken. "Openbaarmaking zou afbreuk kunnen doen aan de belangen die de wet juist beoogt te beschermen."