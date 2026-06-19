Politie houdt drie mannen aan voor versturen van phishingberichten

De politie heeft afgelopen dinsdag drie mannen uit Terneuzen aangehouden op verdenking van het versturen van phishingberichten via e-mail en sms die van de Belastingdienst afkomstig leken. Volgens de phishingberichten had de ontvanger een betalingsachterstand bij de Belastingdienst. "De links waar sommige mensen op klikten verwezen alleen niet naar het rekeningnummer van de Belastingdienst, maar naar de bankrekening van de verdachten. Hierdoor wisten zij onder valse voorwendselen geld af te troggelen van meerdere mensen in Nederland", aldus de politie.
Het totaal aantal slachtoffers van de phishingaanvallen is nog niet bekend. De politie meldt dat er elf concrete aangiftes zijn gedaan die aan de phishingberichten zijn te koppelen. De drie mannen, van 21, 22 en 30 jaar oud, zijn verhoord en inmiddels in vrijheid gesteld. Ze zullen zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden. Tevens zijn verschillende woningen doorzocht, waarbij onder andere gegevensdragers in beslag zijn genomen.
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