Google start in september met verplichte registratie van Android-ontwikkelaars

Google start in september met de verplichte registratie van Android-ontwikkelaars. Dat heeft het techbedrijf aangekondigd. 'Normale' gebruikers kunnen straks alleen Android-apps van geregistreerde ontwikkelaars installeren en updaten, ook als deze apps buiten de Google Play Store worden aangeboden. Voor 'power users' kondigde Google een manier aan om 'ongeregistreerde' apps toch te blijven sideloaden. Dit vereist echter het inschakelen van bepaalde opties, een wachttijd van 24 uur en het herstarten van de telefoon.

Ontwikkelaars van Android-apps moeten hun naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan Google verstrekken, alsmede een kopie van hun legitimatiebewijs uploaden. Volgens het techbedrijf moet de maatregel voorkomen dat kwaadwillenden malafide apps kunnen verspreiden. "Verificatie van Android-ontwikkelaars helpt voorkomen dat kwaadwillenden zich achter anonimiteit kunnen verstoppen om schade aan te blijven richten", aldus het techbedrijf in maart.

Google is nu met een update over de uitrolplannen gekomen. Vanaf 30 september zullen Android-gebruikers in Brazilië, Indonesië, Singapore en Thailand alleen nog apps van geverifieerde ontwikkelaars kunnen installeren, tenzij ze de stappen voor 'power users' willen doorlopen. Naast installaties vanuit de Google Play Store zal Google ook installaties vanuit andere stores controleren (Honor App Market, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, Palm Store Vivo V-Appstore en Xiaomi GetApps). In 2027 volgt dan de wereldwijde uitrol van de registratieverplichting en bijbehorende controles.

Op de maatregel is veel kritiek, omdat het de openheid van het Android-ecosysteem zou ondermijnen en de privacy van ontwikkelaars raakt. Appstore F-Droid vreest zelfs het einde van alternatieve Android-appstores. Een gecentraliseerde database, beheerd door één partij, met de gegevens van iedereen die software voor Android ontwikkelt is een enorm privacyrisico, zo lieten de makers van de Brave-browser recentelijk weten.