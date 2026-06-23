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Meta lekt gevoelige toetsaanslagen personeel verzameld voor AI-training

dinsdag 23 juni 2026, 09:27 door Redactie, 5 reacties

Meta heeft gevoelige toetsaanslagen, muisbewegingen en andere informatie van personeel gelekt die werden verzameld voor het trainen van AI-modellen. Dat meldt Wired op basis van een interne memo en drie medewerkers en is inmiddels ook door het techbedrijf zelf bevestigd. Meta maakte vorige maand bekend dat het nieuwe trackingsoftware op de systemen van Amerikaanse medewerkers gaat installeren om muisbewegingen, clicks en toetsaanslagen op te slaan en te gebruiken voor AI-training.

Medewerkers reageerden kritisch op de plannen. In een interne memo stelde Meta begin deze maand dat het vertrouwen heeft in de privacymaatregelen van het systeem en de zorgen van werknemers over persoonlijke data op werkapparatuur heeft gehoord, alsmede dat men meer controle wil over wanneer de dataverzameling plaatsvindt. Als reactie hierop kon Meta-personeel de dataverzameling maximaal dertig minuten per keer pauzeren en verzoeken indienen om te worden uitgezonderd.

Nu blijkt dat de toetsaanslagen, clicks, op het scherm weergegeven content en andere informatie die via het programma werden verzameld voor alle Meta-medewerkers toegankelijk waren. Het ging onder andere om volledige prompts, uitgewerkte gespreksverslagen, privégesprekken en beoordelingen van personeel. Naar aanleiding van het incident heeft Meta nu besloten om het trackingprogramma voor onbepaalde tijd op te schorten. Verdere details over het incident zijn niet gegeven.

Reacties (5)
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Vandaag, 09:30 door Anoniem
Privacy =/= Meta.

end of discussion.
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Vandaag, 09:37 door Anoniem
Voor onbepaalde tijd op te schorten... En zodra de menigte geluwd is het weer aan te schaffen. De Meta-strategie.
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Vandaag, 09:40 door Anoniem
Weet je, als AI bedrijven zelf de zaken niet op orde hebben met allerlei AI agent, waar dit er een van is (die erg slordig is omdat hier bewust privacy geschonden wordt wat zeker geen software fout is = is bewust) dan is het logisch waarom men argwaan is met AI. Er wordt al jaren geroepen dat AI twijfelachtig is en dit maakt het er niet beter op, zeker niet als je als bedrijf je eigen personeel monitort. Ik denk zelf persoonlijk dat de AI bedrijven de zaken zelf niet op orde hebben, regelmatig lekken er gesprekken uit, wat al gebeurd is met chatGPT, Grok, Meta de vorige keer als met het resetten van instagram accounts enzo. Bizar dit !
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Vandaag, 09:50 door Anoniem
Ach wat jammer.

Als nu iedere Meta medewerker toegang heeft tot alle (interne) Meta-gedragingen;

zou dat niet mooi zijn ?

"Ons" probleem met monitoring is dat een onbekende derde toegang heeft tot alles van ONS.
Als wij toegang hebben tot alles van zowel ONS maar ook van die onbekende derden, super-transparantie!

Ik ben eigenlijk wel voor.

Moet je op je werk maar werk dingen doen, en moeten die werkdingen maar door de beugel kunnen.

Iedereen weet dan al het werk-gedrag van iedereen en is na 1 middagje neuzen compleeet gedesinteresseerd ;)

Voor een volwassen implementatie van 100% transparantie van alle documenten gaat uiteraard veel meer om :"

DOCUMENTATIE!

Uiteraard.
Een groep emails doorlezen om een klein dingetje te vinden is nutteloos.
Een samenvatting van relevante informatie opgesteld door de persoon van die emails kan veel sneller.

Ik denk dan aan het gegeven dat goede software 50% documentatie is, aldus zou het best kunnen zijn dat een goed bedrijf ook 50% documentatie nodig heeft.

Voornamelijk voor het debuggen van gemaakte fouten.

Heeft wel een mentaliteitskanteling nodig.

Ik voorzie een klein pietsje weerstand van de gehele managementlaag in alle organisaties ....
(voor transparantie van managers, daarvan beweren managers natuurlijk dat dat niet kan, vanwege de aard van hun werk, hoe kunnen ze anders ongestoord liegen ?)
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Vandaag, 10:06 door Anoniem
Wel als medewerker daar zou ik het wel weten. per direct voor miljoenen aanklagen.
Lekkere massaclaim iindienen.
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