Meta lekt gevoelige toetsaanslagen personeel verzameld voor AI-training

Meta heeft gevoelige toetsaanslagen, muisbewegingen en andere informatie van personeel gelekt die werden verzameld voor het trainen van AI-modellen. Dat meldt Wired op basis van een interne memo en drie medewerkers en is inmiddels ook door het techbedrijf zelf bevestigd. Meta maakte vorige maand bekend dat het nieuwe trackingsoftware op de systemen van Amerikaanse medewerkers gaat installeren om muisbewegingen, clicks en toetsaanslagen op te slaan en te gebruiken voor AI-training.
Medewerkers reageerden kritisch op de plannen. In een interne memo stelde Meta begin deze maand dat het vertrouwen heeft in de privacymaatregelen van het systeem en de zorgen van werknemers over persoonlijke data op werkapparatuur heeft gehoord, alsmede dat men meer controle wil over wanneer de dataverzameling plaatsvindt. Als reactie hierop kon Meta-personeel de dataverzameling maximaal dertig minuten per keer pauzeren en verzoeken indienen om te worden uitgezonderd.
Nu blijkt dat de toetsaanslagen, clicks, op het scherm weergegeven content en andere informatie die via het programma werden verzameld voor alle Meta-medewerkers toegankelijk waren. Het ging onder andere om volledige prompts, uitgewerkte gespreksverslagen, privégesprekken en beoordelingen van personeel. Naar aanleiding van het incident heeft Meta nu besloten om het trackingprogramma voor onbepaalde tijd op te schorten. Verdere details over het incident zijn niet gegeven.
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