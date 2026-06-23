WhatsApp-gebruikers doelwit van aanvallen met VBS-bestanden

Gebruikers van WhatsApp Web en Desktop op Windows zijn het doelwit van aanvallen met VBS-bestanden, waarbij aanvallers proberen om remote beheersoftware te installeren. Dat laat antivirusbedrijf Kaspersky in een analyse weten. De aanvallers maken gebruik van gehackte WhatsApp-accounts om documenten naar contacten van deze accounts te sturen. In werkelijkheid zijn de verstuurde VBS-bestanden, die zich voordoen als zakelijke of financiële documenten, kwaadaardige bestanden.
In het geval van WhatsApp Desktop en Web moeten gebruikers eerst op de verstuurde bijlage klikken. Bij de desktopversie van WhatsApp kan de bijlage meteen vanuit de applicatie worden geopend. In het geval van WhatsApp Web moet de gebruiker het bestand via zijn downloadmap openen. Het VBS-bestand downloadt uiteindelijk de remote beheersoftware ManageEngine Endpoint Central op het systeem, waarmee aanvallers toegang tot het systeem hebben.
Kaspersky merkt op dat ManageEngine Endpoint Central legitieme remote management software is, gebruikt voor het uitrollen van software, systeembeheer en remote support binnen organisaties. Vervolgens versturen de aanvallers weer malafide bestanden naar contacten van het net gemaakte slachtoffer. De meeste infecties zijn door Kaspersky waargenomen in Maleisië. Ook werden infecties in Brazilië, India, Mexico, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Taiwan, Australië, Rusland en Vietnam gedetecteerd.
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