Mbo-scholen gaan elkaar via cyberweerbaarheidspool ondersteunen bij hacks

Mbo-scholen gaan elkaar via een cyberweerbaarheidspool ondersteunen in het geval ze slachtoffer van een hack worden en minister Letschert wil de afspraken hierover voortzetten, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. "Om weerstand te kunnen bieden aan de toenemende cyberdreiging, zullen de mbo-instellingen hun gezamenlijke inzet, vanuit het fundament van zelfregulering, moeten blijven continueren. Om dit concreet handen en voeten te geven en een vervolg te geven aan de activiteiten uit het huidige programma, heeft de mbo-sector het initiatief genomen een cyberweerbaarheidspool op te zetten", aldus de minister.

Binnen de pool maken mbo-instellingen afspraken over hun inzet en resultaten op het gebied van cyberveiligheid en worden ter ondersteuning van alle mbo-instellingen centraal voorzieningen ingericht. "Mocht het voorkomen dat een mbo-instelling het slachtoffer wordt van een hack, dan ondersteunen de instellingen elkaar door middel van deze pool. Op basis van heldere spelregels kan dat, indien noodzakelijk, ook in financiële zin."

Minister Letschert stelt dat de cyberweerbaarheidspool zo meerdere doelen dient. "Alle instellingen committeren zich aan heldere ambities en verantwoorden zich naar elkaar op basis van scherpe afspraken, er worden gezamenlijk diensten en voorzieningen ingericht en de instellingen staan voor elkaar klaar op het moment dat het nodig is." Het is de bedoeling dat de cyberweerbaarheidspool volgend jaar oktober start. "Ik steun deze ontwikkeling van harte en ben voornemens afspraken over deze pool ook op te nemen in de bestuurlijke afspraken voor na 2027", aldus Letschert.

MBO Digitaal, een platform van de MBO Raad, stelt dat onderwijsinstellingen met de komst van de cyberweerbaarheidspool met strikte weerbaarheidseisen te maken krijgen. "Deze zijn bedoeld om elkaar garanties te geven, maar vormen vooral een sterke prikkel om samen te groeien in cyberweerbaarheid. Vanuit het programma Cyberveiligheid zetten we ons laatste anderhalve jaar vol in om de instellingen daarbij te ondersteunen." Er is nu een roadmap opgesteld die scholen moet helpen om aan de eisen voor de pool te voldoen.

"De Cyberweerbaarheidspool is een logische vervolgstap en de mbo-brede samenwerking is hierbij een cruciaal uitgangspunt. In de pool nemen we als mbo-instellingen immers heel concreet verantwoordelijkheid voor elkaar. Daarom hebben we er samen belang bij om te leren, te verbeteren en elkaar scherp te houden. Zo groeit de sector als geheel in volwassenheid op het gebied van cybersecurity", aldus MBO Digitaal.