FBI waarschuwt voor phishingaanval gericht tegen Signal-gebruikers

De FBI en het Amerikaanse cyberagentschap CISA waarschuwen voor phishingaanvallen gericht tegen Signal-gebruikers, waarbij wordt geprobeerd om hun recovery key te stelen. Deze key is nodig om toegang tot back-ups te krijgen. Signal biedt gebruikers de optie om een 'Secure Backup' te maken, die beveiligd is met een recovery key van 64 karakters. Alleen met deze key is het mogelijk om back-ups te ontsleutelen en herstellen. Een maand geleden waarschuwden onderzoekers voor een soortgelijke aanval.

In de phishingaanvallen waarvoor de FBI en het CISA waarschuwen ontvangen doelwitten een bericht dat zogenaamd van Signal afkomstig is. Daarin wordt gewaarschuwd voor phishingaanvallen op Signal-gebruikers en dat het verstandig is om een back-up te maken. Het phishingbericht legt vervolgens stap voor stap uit hoe de back-up is te maken. Vervolgens sturen de aanvallers iets later een tweede phishingbericht waarin vanwege een "synchronisatieprobleem" om de recovery key wordt gevraagd.

"Als een slachtoffer per ongeluk zijn Backup Recovery Key deelt, blijft dezelfde key geldig, zelfs als het slachtoffer na een hack een nieuw account met hetzelfde telefoonnummer aanmaakt", aldus de FBI. Die adviseert gebruikers die slachtoffer zijn geworden om een nieuwe Backup Recovery Key te genereren. Volgens de Amerikaanse opsporingsdienst zijn de aanvallen het werk van Russische inlichtingendiensten.