VS geeft bepaalde Amerikaanse klanten weer toegang tot AI-model Mythos

Bepaalde Amerikaanse klanten van Anthropic mogen van de Amerikaanse regering weer gebruikmaken van AI-model Mythos 5, zo hebben Anthropic en de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick bekendgemaakt. Twee weken geleden besloot Anthropic AI-modellen Fable 5 en Mythos 5 na een bevel van de Amerikaanse overheid voor alle klanten uit te schakelen.

Volgens Anthropic besloten de Amerikaanse autoriteiten wegens zorgen over de nationale veiligheid een exportverbod voor de AI-modellen op te leggen. Die mogen daardoor niet meer aan andere landen of buitenlandse personen worden aangeboden, waaronder niet-Amerikaans personeel van Anthropic zelf. Het gevolg van het exportverbod was dat Fable 5 en Mythos 5 voor alle klanten werden uitgeschakeld. Via de AI-modellen kan worden gezocht naar kwetsbaarheden in software.

Via X meldt Anthropic dat de Amerikaanse regering toestemming heeft gegeven om Mythos 5 weer voor een select aantal Amerikaanse organisaties beschikbaar te maken, die zich bezighouden met het beheer en beschermen van de vitale infrastructuur. Verder meldt Anthropic dat het met de autoriteiten samenwerkt om ervoor te zorgen dat Mythos 5 en Fable 5 weer voor algemeen gebruik beschikbaar komen.

In een brief aan Anthropic meldt de Amerikaanse minister Lutnick dat "bepaalde vertrouwde partners" weer toegang tot Mythos 5 mogen hebben. Wie deze partners precies zijn is niet bekendgemaakt. Politici en experts waren zeer verbolgen over het door de VS opgelegde exportverbod voor de AI-modellen. Het leidde ook tot vragen in de Tweede Kamer. Sam Altman van OpenAI stelt in een reactie op X dat hij vindt dat overheden niet zouden moeten bepalen wie er toegang tot een AI-model krijgt en wie niet.