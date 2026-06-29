Politie houdt verdachten aan voor diefstal creditcardgegevens via phishing

De politie heeft een 23-jarige man uit Zaandam en een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het stelen van creditcardgegevens door middel van phishing. Slachtoffers van het duo zouden op phishingsites hun creditcardgegevens hebben ingevoerd, waarna de verdachten er misbruik van maakten. Zo zou de gestolen data ook aan andere personen zijn verstrekt.
Tijdens het onderzoek zijn huiszoekingen bij de verdachten verricht en apparaten in beslag genomen die vermoedelijk zijn gebruikt voor transacties met de gestolen creditcardgegevens. Tevens heeft de politie ook luxegoederen en een auto in beslag genomen. De politie roept slachtoffers op aangifte te doen. "Bent u slachtoffer geworden van phishing? Doe aangifte, u hoeft zich niet te schamen. Dit kan iedereen overkomen." Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.
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