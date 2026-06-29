Defensie investeert in uitbreiding van defensieve en offensieve cybercapaciteit

Defensie investeert de komende jaren in het uitbreiden van de defensieve en offensieve cybercapaciteit, zo staat in de vandaag verschenen Defensienota 2026. Volgens Defensie speelt cyber en digitalisering een steeds belangrijkere rol bij oorlogsvoering. "We creëren een voorsprong op het slagveld door digitalisering De krijgsmacht moet informatie sneller omzetten in optreden", zo staat in de Defensienota vermeld.

De krijgsmacht wil sensoren, data, inlichtingen, cyber, ruimte en commandovoering sterker met elkaar verbinden. "Zodat Defensie beter en sneller kan zien, besluiten en handelen. Zo investeren we in het gebruik van AI om beter en sneller dan onze tegenstanders te kunnen beslissen en investeren we in betere cyberbeveiliging en versleuteling", aldus de Defensienota.

Een ander onderdeel waarin Defensie wil investeren is de uitbreiding van defensieve en offensieve cybercapaciteit. De defensieve cybercapaciteiten moeten helpen bij het beschermen onder andere vitale infrastructuur en defensieleveranciers. Verder wordt er ingezet op het 'proactief weerstand' bieden aan cyberdreigingen, wat volgens Defensie een belangrijke rol speelt bij het verstoren van hybride dreigingen als spionage en sabotage.

Met de offensieve cybercapaciteiten wil Defensie tegenstanders in het cyberdomein kunnen beïnvloeden en aanvallen. "Deze capaciteiten zijn essentieel in het licht van een verslechterende veiligheidssituatie, waarbij voorbereiding op een mogelijk toekomstig conflict reeds in het cyberdomein plaatsvindt." Verder investeert Defensie in kennisontwikkeling, innovatie en opleidingen. "Dit is noodzakelijk om technologische ontwikkelingen bij te benen en een strategisch voordeel op het digitale slagveld te behouden."