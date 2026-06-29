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Kritiek lek in Oracle E-Business Suite actief misbruikt bij aanvallen

maandag 29 juni 2026, 16:10 door Redactie, 0 reacties

Een kritieke kwetsbaarheid in Oracle E-Business Suite wordt actief misbruikt bij aanvallen, zo stelt cybersecuritybedrijf Defused. Oracle kwam op 28 mei met updates voor het probleem, aangeduid als CVE-2026-46817. Oracle E-Business Suite is software voor Enterprise Resource Planning (ERP) en kan allerlei vertrouwelijke gegevens van organisaties en hun klanten bevatten.

CVE-2026-46817 betreft een kwetsbaarheid in het Oracle Payments product van Oracle E-Business Suite, waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand het product kan overnemen. Oracle noemt het zelf een 'eenvoudig te misbruiken' lek. Defused meldt via X dat het afgelopen weekend op de eigen honeypots misbruik van de kwetsbaarheid heeft waargenomen, maar geeft geen verdere details. Kwetsbaarheden in E-Business Suite zijn in het verleden vaker bij aanvallen ingezet. Eind vorig jaar werden via een andere EBS-kwetsbaarheid allerlei bedrijven met gestolen data afgeperst.

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